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В Тюмени местные жители нашли мины-лепестки

4 июля 2023, 04:26
Фото: 1MI

В Тюмени на Олимпийской нашли макет противопехотной фугасной мины

Возле тюменского пансионата по Олимпийской, 24, накануне вечером было неспокойно. В этом районе были обнаружены мины-лепестки.
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Тюмень

На месте ЧП работали кинологи, территорию оцепили. Как пояснили «Нашему Городу» в Росгвардии, к счастью, тревога была ложной. Найденные мины оказались макетом учебной противопехотной фугаской мины, не представляющей опасности для окружающих.

Ранее «Наш Город» писал, что в июне пошлого года жители Тюмени обнаружили в 500 метрах от поселка Андреевский противотанковую мину. Местные жители предположили, что мина могла попасть в жилую зону с военного полигона ТВВИКУ, где проходят учения курсантов.

Однако все оказалось гораздо проще. Мина оказалась вовсе не миной, а муляжом. А принесла реквизит на поле телевизионная группа, снимающая фильм. Организаторы просто забыли убрать реквизит.

Под Тюменью нашли противотанковую мину
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Росгвардия#Тюмень#Тюменская область
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