В Тюмени местные жители нашли мины-лепестки

Ранее «Наш Город» писал, что в июне пошлого года жители Тюмени обнаружили в 500 метрах от поселка Андреевский противотанковую мину. Местные жители предположили, что мина могла попасть в жилую зону с военного полигона ТВВИКУ, где проходят учения курсантов.