В Тюмени местные жители нашли мины-лепестки

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На месте ЧП работали кинологи, территорию оцепили. Как пояснили «Нашему Городу» в Росгвардии, к счастью, тревога была ложной. Найденные мины оказались макетом учебной противопехотной фугаской мины, не представляющей опасности для окружающих.
Ранее «Наш Город» писал, что в июне пошлого года жители Тюмени обнаружили в 500 метрах от поселка Андреевский противотанковую мину. Местные жители предположили, что мина могла попасть в жилую зону с военного полигона ТВВИКУ, где проходят учения курсантов.
Однако все оказалось гораздо проще. Мина оказалась вовсе не миной, а муляжом. А принесла реквизит на поле телевизионная группа, снимающая фильм. Организаторы просто забыли убрать реквизит.