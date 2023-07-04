В Тюмени коммунисты будут протестовать против роста коммунальных тарифов

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Об этом сообщил первый секретарь Восточного райкома КПРФ в Тюмени Александр Жуков.
«На днях власти региона отменили режим повышенной готовности из-за ковида и теперь митинги и пикеты должны быть разрешены. Я убежден, что никаких оснований, для препятствия проведению пикетирования у чиновников нет и в этот раз не придётся подавать на них в суд», — сообщил Жуков на своей странице ВКонтакте.
В уведомлении, направленном в городскую мэрию, указано, что мероприятие запланировано на 16 июля и пройдет на парковке возле ТЦ «Широтный». По предварительным данным, участие в нем примут 50 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года тюменский активист Юрий Рябцев планировал провести митинг «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг». Целью акции он называл привлечение внимания общественности к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области и падению их качества — с 1 июля 2022 года Тюмени тарифы ЖКХ выросли на 14,9%.
Однако в администрации Тюмени в проведении митинга активисту отказали, сославшись на неблагоприятную обстановку по заболеваемости COVID–19.
Сам же Рябцев был уверен в том, что проведение митинга 26 февраля на открытом воздухе не могло создать угрозу заражения коронавирусом, поэтому подал исковое заявление в суд, в котором требовал признать отмену митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг» незаконной.