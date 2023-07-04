В Тюмени коммунисты будут протестовать против роста коммунальных тарифов

Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года тюменский активист Юрий Рябцев планировал провести митинг «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг». Целью акции он называл привлечение внимания общественности к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области и падению их качества — с 1 июля 2022 года Тюмени тарифы ЖКХ выросли на 14,9%.