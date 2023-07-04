В Тюмени будут строить логистические центры под заказ

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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По словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, сегодня в регионе активно развиваются частные индустриальные парки, в которых востребован именно формат промышленного девелопмента.
Эксперт отметила, что формирование такого рынка начало рост идти после пандемии, одновременно с развитием логистики и электронной коммерции.
«В настоящее время наблюдается рост этой отрасли и в Тюменской области, хотя раньше она сильно уступала более крупным городам и особенно Екатеринбургу. Например, приходит логистический оператор или промышленная компания, которым нужен такой объект — склад или завод, но сами они не готовы его строить: им нужен девелопер, который это сделает, а они будут брать его в долгосрочную аренду. Вот такие форматы сейчас уже есть. У нас появились девелоперы, которые готовы так работать, и есть те, кто готов арендовать», — отметила Романец в беседе с РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2024 году будут завершены работы по реновации дома быта «Сибирь». После реконструкции он поменяет название на Si Hall и станет мультифункциональным центром.