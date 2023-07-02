В Тюмени дом быта «Сибирь» сменит название после реновации

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Об этом сообщил гендиректор ХК «Дина» Иван Михайлов.
«Мы не отступили от проектного решения и заказали дорогостоящий немецкий профиль. Конечно, конъюнктура рынка диктует необходимость поиска альтернативных видов материалов, но главная задача — максимальное качество», — пояснил Михайлов РБК Тюмень.
В настоящее время строители ведут работы по обустройству кровли, наружных сетей канализации, занимаются заливкой пола на первом этаже. По планам, работы по реконструкции будут заверены в 2024 году.
После реновации дом быта «Сибирь» сменит название на Si Hall и станет мультифункциональным центром.
Ранее «Наш Город» писал, что здания дома быта «Сибирь» было продано два года назад. В 2021 году его выкупила ХК «Дина». По предварительным данным, на реконструкцию будет потрачено порядка 200 миллионов рублей.