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В Тюмени дом быта «Сибирь» сменит название после реновации

2 июля 2023, 10:28
Фото: firma-dina.ru

Новый владелец дома быта «Сибирь» ведет работы по реновации с обходом санкций

В Тюмени продолжаются работы по реновации дома быта «Сибирь». Инженерное оборудование для проекта строительная компания планирует покупать в Чехии и Италии, несмотря на действующие в отношении России санкции.
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Тюмень

Об этом сообщил гендиректор ХК «Дина» Иван Михайлов.

«Мы не отступили от проектного решения и заказали дорогостоящий немецкий профиль. Конечно, конъюнктура рынка диктует необходимость поиска альтернативных видов материалов, но главная задача — максимальное качество», — пояснил Михайлов РБК Тюмень.

В настоящее время строители ведут работы по обустройству кровли, наружных сетей канализации, занимаются заливкой пола на первом этаже. По планам, работы по реконструкции будут заверены в 2024 году.

После реновации дом быта «Сибирь» сменит название на Si Hall и станет мультифункциональным центром.

Ранее «Наш Город» писал, что здания дома быта «Сибирь» было продано два года назад. В 2021 году его выкупила ХК «Дина». По предварительным данным, на реконструкцию будет потрачено порядка 200 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реновация#Тюмень#Тюменская область
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