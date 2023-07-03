Корейский ресторан Chicko заработал в Тюмени за 1 день более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
«Это новый рекорд по всей сети. Я так рад, что мы делаем такие феноменальные результаты. Все благодаря слаженной работе управляющей компании и команде партнеров. Удивительно то, как много поклонников корейской культуры приходит отпраздновать рождение нового домика и весело провести время», — сообщил Лебедев.
Ранее «Наш Город» писал, что корейский ресторан Chicko начал работать в Тюмени 1 июля. Сумма инвестиций в новое заведение составила 20 миллионов рублей. Часть финансовых средств на правах партнера в ресторан вложил холдинг «МаксиМ».