Корейский ресторан Chicko заработал в Тюмени за 1 день более полумиллиона рублей

Корейский ресторан Chicko побил рекорд по выручке в первый день работы в Тюмени

658 тысяч рублей заработал ресторан корейского стритфуда Chicko за первый день работы в Тюмени. Об этом сообщил в социальных сетях основатель сети Сергей Лебедев.

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