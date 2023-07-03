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Корейский ресторан Chicko заработал в Тюмени за 1 день более полумиллиона рублей

3 июля 2023, 08:48
Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов

Корейский ресторан Chicko побил рекорд по выручке в первый день работы в Тюмени

658 тысяч рублей заработал ресторан корейского стритфуда Chicko за первый день работы в Тюмени. Об этом сообщил в социальных сетях основатель сети Сергей Лебедев.
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Тюмень
«Это новый рекорд по всей сети. Я так рад, что мы делаем такие феноменальные результаты. Все благодаря слаженной работе управляющей компании и команде партнеров. Удивительно то, как много поклонников корейской культуры приходит отпраздновать рождение нового домика и весело провести время», — сообщил Лебедев.

Ранее «Наш Город» писал, что корейский ресторан Chicko начал работать в Тюмени 1 июля. Сумма инвестиций в новое заведение составила 20 миллионов рублей. Часть финансовых средств на правах партнера в ресторан вложил холдинг «МаксиМ».

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Ресторан#Тюменская область#Прибыль#Валентина Бурнашева
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