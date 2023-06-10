В Тюмени откроют ресторан для поклонников k-pop и дорам

Chicko позиционирует себя как заведение для любителей k-pop и дорам. В меню представлены рамены, корн-доги, токпокки, кимпаб, различные закуски, популярное корейское мороженое из молочного снега со вкусом клубники. Средний чек в Chicko составляет 1100 рублей.