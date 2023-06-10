nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Изображение материала

В Тюмени откроют ресторан для поклонников k-pop и дорам

10 июня 2023, 05:41
Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов

Московский ресторатор рассказал, сколько средств вложит в открытие Chicko в Тюмени

Сумма инвестиций в новый ресторан корейского стритфуда Chicko Тюмени достигла 20 миллионов рублей. Открытие заведения запланировано 1 июля в ТЦ «Калинка».
Сюжет
Тюмень
«В среднем инвестиции составили примерно 20 миллионов рублей. Пока посчитаны не все расходы: ресторан еще находится в процессе строительства. Мы намерены открыться во всех городах России с населением более 300 тысяч человек. Тюмень присоединилась к нам одной из первых», — рассказал ресторатор Сергей Лебедев.

По словам его словам, часть финансовых средств на правах партнера в новый ресторан вложил холдинг «МаксиМ».

Chicko позиционирует себя как заведение для любителей k-pop и дорам. В меню представлены рамены, корн-доги, токпокки, кимпаб, различные закуски, популярное корейское мороженое из молочного снега со вкусом клубники. Средний чек в Chicko составляет 1100 рублей.

Сегодня рестораны Chicko работают в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Ульяновске, Астане и Алматы (Казахстан). В 2023 году планируется открыть 50 новых филиалов.

Согласно открытым данным, выручка ресторанной сети в 2022 году составил 320 миллионов рублей, чистая прибыль — 22,5 миллиона рублей. Что существенно превышает показатели 2021 года. Тогда выручка составляла 42 миллиона рублей, чистая прибыль 2,7 миллионов, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящий понедельник не будут продавать в магазинах алкогольные напитки из-за праздника Дня России. Следующий запрет на продажу спиртных напитков тюменцев ожидает в конце июня.

Читайте также:
Тюменцы в июне не смогут купить алкоголь в магазинахВ Тюмени выявлено 10 случаев заболевания корью
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ресторан#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
Вчера, 06:47
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
Вчера, 08:46
«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»
8 июня 07:20
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
Вчера, 11:34
Тюменцам обещают возвращение аномальной жары в июне
8 июня 07:28
Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются большей популярность
Вчера, 04:00