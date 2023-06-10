В Тюмени откроют ресторан для поклонников k-pop и дорам

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
«В среднем инвестиции составили примерно 20 миллионов рублей. Пока посчитаны не все расходы: ресторан еще находится в процессе строительства. Мы намерены открыться во всех городах России с населением более 300 тысяч человек. Тюмень присоединилась к нам одной из первых», — рассказал ресторатор Сергей Лебедев.
По словам его словам, часть финансовых средств на правах партнера в новый ресторан вложил холдинг «МаксиМ».
Chicko позиционирует себя как заведение для любителей k-pop и дорам. В меню представлены рамены, корн-доги, токпокки, кимпаб, различные закуски, популярное корейское мороженое из молочного снега со вкусом клубники. Средний чек в Chicko составляет 1100 рублей.
Сегодня рестораны Chicko работают в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Ульяновске, Астане и Алматы (Казахстан). В 2023 году планируется открыть 50 новых филиалов.
Согласно открытым данным, выручка ресторанной сети в 2022 году составил 320 миллионов рублей, чистая прибыль — 22,5 миллиона рублей. Что существенно превышает показатели 2021 года. Тогда выручка составляла 42 миллиона рублей, чистая прибыль 2,7 миллионов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящий понедельник не будут продавать в магазинах алкогольные напитки из-за праздника Дня России. Следующий запрет на продажу спиртных напитков тюменцев ожидает в конце июня.