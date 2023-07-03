В Тюмени землю за Гилевской рощей отдадут под новый ЖК. Сроки реализации проекта

В документе указано, что в срок до 2029 года на участке в районе улицы Алексея Маресьева появятся четыре многоквартирных дома с подземными паркингами на 100 машиномест каждый и объектами инфраструктуры, школа на 1500 учеников, детский сад на 285 мест и многоуровневые гаражные комплексы на 120 и 165 мест.