В Тюмени землю за Гилевской рощей отдадут под новый ЖК. Сроки реализации проекта

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В документе указано, что в срок до 2029 года на участке в районе улицы Алексея Маресьева появятся четыре многоквартирных дома с подземными паркингами на 100 машиномест каждый и объектами инфраструктуры, школа на 1500 учеников, детский сад на 285 мест и многоуровневые гаражные комплексы на 120 и 165 мест.
Работы по строительству будут проведены в два этапа — до 2026 года будут построены школа, детсад и два многоквартирных дома, гаражный комплекс на 165 мест, до 2029 года возведут еще два многоквартирника и гаражный комплекс на 120 мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени объявлен аукцион по поиску застройщика земельного участка в границе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовской, Мориса Тореза. Под снос попадут многоквартирные дома и ИЖС.