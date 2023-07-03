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В Тюмени землю за Гилевской рощей отдадут под новый ЖК. Сроки реализации проекта

3 июля 2023, 07:03
Фото: 1MI

В Тюмени за Гилевской рощей построят многоэтажки и школу

В Тюмени на земельном участке, расположенном за Гилевской рощей, возведут новый жилой комплекс. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
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Тюмень

В документе указано, что в срок до 2029 года на участке в районе улицы Алексея Маресьева появятся четыре многоквартирных дома с подземными паркингами на 100 машиномест каждый и объектами инфраструктуры, школа на 1500 учеников, детский сад на 285 мест и многоуровневые гаражные комплексы на 120 и 165 мест.

Работы по строительству будут проведены в два этапа — до 2026 года будут построены школа, детсад и два многоквартирных дома, гаражный комплекс на 165 мест, до 2029 года возведут еще два многоквартирника и гаражный комплекс на 120 мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени объявлен аукцион по поиску застройщика земельного участка в границе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовской, Мориса Тореза. Под снос попадут многоквартирные дома и ИЖС.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Тюмень#Тюменская область
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