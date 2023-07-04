«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы

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По данным сервиса 2GIS, в Тюмени сейчас работают 124 барбершопа, причем большинство из них имеют обширную клиентскую базу. Мужские залы в обычных парикмахерских сейчас, наоборот, часто пустуют. Туда в основном ходят дети и мужчины старшего возраста. Категория от 20 до 40 лет, в большинстве своем, сменила парикмахеров на берберов. Но в чем разница и почему предпочтения изменились?
«Спрос приводит к предложению. Основное отличие от парикмахерских — это специализация мастеров-барберов. Весь акцент обучения строится на фундаментальных знаниях в сфере мужских стрижек, а парикмахеры-универсалы изучают только базовые навыки и не обладают специализированными», — объясняет Мераб Ломидзе, мастер барбершопа CARTER.
Мераб добавил, что также значительным отличием барбершопа является умение специалиста работать с бородой. Обычно, в классической парикмахерской, мастер использует только триммер и может лишь укоротить волоски и придать им простую форму. В барбершопе подход иной — в ход идут опасные бритвы, вапоризатор и воскоплав.
«Барбер занимается полным оформлением бороды. Мы подбираем и создаем форму, задаем угол, тонируем волос, если это необходимо. Универсал не умеет работать с бритвой и не умеет работать с волосом, который в бороде намного толще, жестче и требует особого подхода. Бритьё — это целое искусство, в нём есть свои нюансы. Бритьё опасной бритвой — это мало с чем сравнимое чувство, и оно намного эффективнее, чем домашнее бритьё станком или машинкой. Оно берет свое начало еще в 1805 году в Англии, где такой ритуал назывался — королевское бритьё», — рассказывает мастер.
Несмотря на то, что в парикмахерской «у дома» можно постричься за 500 рублей, а профессиональный барбер просит за услугу от 1000 рублей, мужчины готовы доплачивать. К тому же в барбершопе создается особая атмосфера — брутальный дизайн, кресла с подушкой для головы и подставкой для ног, хорошая музыка, теплые полотенца, ароматные масла и горячительные напитки не оставляют мужчин равнодушными. Вопреки всем стереотипам, они тоже не прочь расслабиться и получить удовольствие от бьюти-процедуры.
Популярность барбершопов, которые к слову существовали еще с 1920-х годов, объяснятся и тем, что мужчины стали все больше следить за собой. Если раньше борода ассоциировалась с возрастом или же невозможностью привести себя в порядок, то сейчас это атрибут стиля.
«Популярностью раньше пользовалось высказывание о том, что мужчине должен быть чуть красивее обезьяны. Сейчас оно уже неактуально. Ныне мужчина не берет на себя по 3 работы и может зарабатывать, например, в интернете, а потому у него появляется свободное время и возможность заняться собой. Вместе с этим меняется общество, которое все меньше осуждает ухоженных мужчин, которых ранее считали, скажем так, недостойными», — рассуждает психолог Петр Зосимов.
К тому же сейчас и женщина не всегда выбирает для себя путь домохозяйки и выходит на работу. А в партнерских отношениях, где все заботы делятся поровну, у каждого появляется чуть больше времени на себя.
Свое влияние оказала и мода, на обложках журналов в последние годы все чаще появляются знаменитости с аккуратной бородой и стильной стрижкой, которые популизируют уход за собой.
«Таким образом создается ассоциация, успешный мужчина — ухоженный мужчина. Вдобавок, внешний вид в нынешнее время „личных брендов“ стал особенного цениться», — говорит психолог.
Мода на стрижки у мужчин изменяется регулярно и часто связана с веяниями поп-культуры. Однако в цене остаются и классические варианты, ставшие «вечной классикой».
«Среди молодежи популярны такие стрижки как „Кроп“, „Моб-Топ“, „Фейд“. Но стоит уточнить, что у каждой из них есть вариации и работа подгоняется под конкретного человека», — рассказывает барбер Мераб Ломидзе.
«Среди более старшего поколения часто выбирают стрижку с челкой с зачесом на бок, „Помпадур“ или более строгий и практичный „Цезарь"», — говорит барбер.
В целом, барберы уверены, что мужская индустрия красоты также, как и женская должна развиваться. А общество должно двигаться дальше, не осуждая мужчин и позволяя им ухаживать за собой в отдельных салонах.