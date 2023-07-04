«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы

Несмотря на то, что в парикмахерской «у дома» можно постричься за 500 рублей, а профессиональный барбер просит за услугу от 1000 рублей, мужчины готовы доплачивать. К тому же в барбершопе создается особая атмосфера — брутальный дизайн, кресла с подушкой для головы и подставкой для ног, хорошая музыка, теплые полотенца, ароматные масла и горячительные напитки не оставляют мужчин равнодушными. Вопреки всем стереотипам, они тоже не прочь расслабиться и получить удовольствие от бьюти-процедуры.