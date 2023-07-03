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Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях

3 июля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Краевед опроверг заявление телеведущего из Казахстана об исторической принадлежности Тюмени.

Телеведущий из Казахстана заявил, что Тюмень издавна принадлежала казахам

Ведущий объявил Тюмень исконной северной частью казахских кочевий.
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Тюмень

В Казахстане вышла в эфир телепрограмма «Точка зрения». Ее ведущий высказал версию, что Тюмень исконно была северной частью казахских кочевий. Так ли это?

«Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов. Тюмень на казахском звучит как „темен“, то есть „нижняя земля“ — это было северной частью казахских кочевий», — заявил телеведущий.

Территориальные претензии распространились также на Оренбург. За разъяснениями мы обратились к историку-краеведу и кандидату исторических наук Александру Петрушину. Специалист заявил, что на самом деле казахи к Тюмени не имели никакого отношения.

«До похода Ермака здесь было Сибирское ханство и казахи к нему не имели отношения вовсе. Тут были сибирские татары, потом пришли русские. Так что пусть в Казахстане изучают свою историю, а мы тут сами разберемся. Это лишь сейчас мы все живем вместе, дружно и тепло принимаем у нас жителей Казахстана», — сказал Александр Петрушин.

Он также посоветовал обстоятельнее подходить к изучению истории и не делать поспешных выводов, которые ничем научным не обоснованы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что мясо кур тюменской компании будут поставлять в Казахстан, Армению и Киргизию. Возможны даже поставки в Китай.

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#Алиса Вернер#Казахстан#Казахи#Тюмень#Тюменцы#История#Александр Петрушин#Тюменская область
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