Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Казахстане вышла в эфир телепрограмма «Точка зрения». Ее ведущий высказал версию, что Тюмень исконно была северной частью казахских кочевий. Так ли это?
«Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов. Тюмень на казахском звучит как „темен“, то есть „нижняя земля“ — это было северной частью казахских кочевий», — заявил телеведущий.
Территориальные претензии распространились также на Оренбург. За разъяснениями мы обратились к историку-краеведу и кандидату исторических наук Александру Петрушину. Специалист заявил, что на самом деле казахи к Тюмени не имели никакого отношения.
«До похода Ермака здесь было Сибирское ханство и казахи к нему не имели отношения вовсе. Тут были сибирские татары, потом пришли русские. Так что пусть в Казахстане изучают свою историю, а мы тут сами разберемся. Это лишь сейчас мы все живем вместе, дружно и тепло принимаем у нас жителей Казахстана», — сказал Александр Петрушин.
Он также посоветовал обстоятельнее подходить к изучению истории и не делать поспешных выводов, которые ничем научным не обоснованы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мясо кур тюменской компании будут поставлять в Казахстан, Армению и Киргизию. Возможны даже поставки в Китай.