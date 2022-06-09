Под Тюменью нашли противотанковую мину

Большая часть горожан придерживалась версии, что мина попала в живую зону с военного полигона ТВВИКУ, где проходят учения курсантов.
Однако все оказалось гораздо проще. Мина оказалась вовсе не миной, а муляжом. А принесла реквизит на поле телевизионная группа, снимающая фильм.
«Ребят все нормально были съёмки фильма. Это фейковый снаряд. Там только дым будет сильный если наступить. Фильм успешно снят, но организаторы забыли забрать реквизит. Завтра мины не будет», пояснила Нюша Ф.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на дачу у 80-летнего пенсионера сотрудники полиции обнаружили тротиловые шашки. За незаконное хранение взрывчатых веществ дедушке назначили наказание в виде 5-тысячного штрафа и 1 года лишения свободы условно.