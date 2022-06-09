Под Тюменью нашли противотанковую мину

Противотанковую мину обнаружили жители Тюмени в 500 метрах от поселка Андреевский. Фотографию снаряда горожане опубликовали в социальных сетях и сразу начали высказывать свои предположения о том, каким образом она могла тут появиться.

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