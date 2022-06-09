nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Тюменью нашли противотанковую мину

9 июня 06:36
Фото: ЧС-Тюмень
Противотанковую мину обнаружили жители Тюмени в 500 метрах от поселка Андреевский. Фотографию снаряда горожане опубликовали в социальных сетях и сразу начали высказывать свои предположения о том, каким образом она могла тут появиться.
Сюжет
Тюмень

Большая часть горожан придерживалась версии, что мина попала в живую зону с военного полигона ТВВИКУ, где проходят учения курсантов.

Однако все оказалось гораздо проще. Мина оказалась вовсе не миной, а муляжом. А принесла реквизит на поле телевизионная группа, снимающая фильм.

«Ребят все нормально были съёмки фильма. Это фейковый снаряд. Там только дым будет сильный если наступить. Фильм успешно снят, но организаторы забыли забрать реквизит. Завтра мины не будет», пояснила Нюша Ф.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на дачу у 80-летнего пенсионера сотрудники полиции обнаружили тротиловые шашки. За незаконное хранение взрывчатых веществ дедушке назначили наказание в виде 5-тысячного штрафа и 1 года лишения свободы условно.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25