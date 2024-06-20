Тюменец закрыл телом товарищей от атаки беспилотника на СВО

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Когда Сергей получил ранение, он вместе с товарищами собирал данные о погибших солдатах. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».
«Выполняли задание на Авдеевском направлении, собирали данные о 200-х. Начался штурм, полетели беспилотники. Нас было трое, уже шли обратно. И, так как я был впереди и вел группу, принял удар на себя. Но главное, все ребята остались живы», — цитирует NEFT бойца.
Сейчас Зингер проходит подготовку к протезированию с еще одним тюменцем с таким же ранением в Санкт-Петербурге. После этого бывший строитель планирует продолжить военную карьеру в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО: Игорем Пуртовым и Александром Пермитиным. Игорь Пуртов окончил школу в селе Демьянское, где жил с рождения. Александр Пермитин жил в Уватском районе с 2005 года. Работал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе.