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Тюменец закрыл телом товарищей от атаки беспилотника на СВО

Тюменец закрыл телом товарищей от атаки беспилотника на СВО

20 июня 2024, 16:40
Фото: 1MI
Тюменский военнослужащий Сергей Зингер спас своих товарищей в зоне проведения специальной военной операции. Он закрыл солдат от беспилотника и потерял ногу.

Когда Сергей получил ранение, он вместе с товарищами собирал данные о погибших солдатах. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».

«Выполняли задание на Авдеевском направлении, собирали данные о 200-х. Начался штурм, полетели беспилотники. Нас было трое, уже шли обратно. И, так как я был впереди и вел группу, принял удар на себя. Но главное, все ребята остались живы», — цитирует NEFT бойца.

Сейчас Зингер проходит подготовку к протезированию с еще одним тюменцем с таким же ранением в Санкт-Петербурге. После этого бывший строитель планирует продолжить военную карьеру в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО: Игорем Пуртовым и Александром Пермитиным. Игорь Пуртов окончил школу в селе Демьянское, где жил с рождения. Александр Пермитин жил в Уватском районе с 2005 года. Работал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе.

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