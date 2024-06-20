Тюменец закрыл телом товарищей от атаки беспилотника на СВО

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО: Игорем Пуртовым и Александром Пермитиным. Игорь Пуртов окончил школу в селе Демьянское, где жил с рождения. Александр Пермитин жил в Уватском районе с 2005 года. Работал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе.