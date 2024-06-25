Семье погибшего в Дагестане тюменского лейтенанта собирают деньги

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
«Отделение „Северный человек“ Тюмень, выражает искреннее соболезнование и разделяет боль утраты с родными и близкими. Сегодня мы скорбим вместе с вами. Невосполнимая потеря и тяжелая утрата», — сообщили представители штаба.
Напомним, 23 июня 2024 года при выполнении служебного долга в Махачкале погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции Виталий Мезенцев. Через неделю ему должно было исполниться 32 года. У него остались супруга и двое детей.
В Дагестане Виталий и еще двое заводоуковских полицейских, Юрий Лучнеков и Дмитрий Росляков, находились в командировке — они проходили службу в составе временной опергруппы.
Во время перестрелки с боевиками Виталий Мезенцев погиб, двое его сослуживцев получили ранения. Губернатор Тюменской области распорядился выплатить семье погибшего офицера 3 миллиона рублей, получившие ранение сотрудники полиции получат по 1 миллиону рублей.