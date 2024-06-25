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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

В Тюмени открыли сбор средств помощи семье погибшего в Дагестане офицера

Семье погибшего в Дагестане тюменского лейтенанта собирают деньги

25 июня 2024, 06:45
Фото: Тюмень. Северный человек.

В Тюмени открыли сбор средств помощи семье погибшего в Дагестане офицера

Сбор денежных средств открыл штаб общественного движения «Северный человек».
«Отделение „Северный человек“ Тюмень, выражает искреннее соболезнование и разделяет боль утраты с родными и близкими. Сегодня мы скорбим вместе с вами. Невосполнимая потеря и тяжелая утрата», — сообщили представители штаба.
Фото: Тюмень. Северный человек.

Напомним, 23 июня 2024 года при выполнении служебного долга в Махачкале погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции Виталий Мезенцев. Через неделю ему должно было исполниться 32 года. У него остались супруга и двое детей.

В Дагестане Виталий и еще двое заводоуковских полицейских, Юрий Лучнеков и Дмитрий Росляков, находились в командировке — они проходили службу в составе временной опергруппы.

Во время перестрелки с боевиками Виталий Мезенцев погиб, двое его сослуживцев получили ранения. Губернатор Тюменской области распорядился выплатить семье погибшего офицера 3 миллиона рублей, получившие ранение сотрудники полиции получат по 1 миллиону рублей.

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