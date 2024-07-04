Бывший боксер избил танцора в тюменском баре

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В тюменском баре «Enjoy.Lounge.Hall.Ваr» бывший боксер избил танцора бальных танцев. Вечером 17 февраля молодой человек ворвался к нему в гримерку и ударил два раза кулаком в лицо. Пострадавшего госпитализировали с переломом носа. Ему пришлось два дня лежать в больнице и еще две с половиной недели отлеживаться дома.
Боксер заявил, что танцор распускал слухи о его желании покончить с собой. В свою очередь мать потерпевшего утверждала, что ее сын — спокойный и неконфликтный человек. После избиения он стал рассеянным, невнимательным, у него часто болит голова, что сказалось на его учебе в колледже и привело к задолженностям по некоторым предметам.
Также, по ее словам, из-за перелома носа молодой человек начал стесняться своей внешности и бояться выходить из дома. За полученную травму и ее последствия пострадавший просил у суда взыскать с подсудимого два миллиона рублей.
Калининский районный суд удовлетворил требования танцора частично, боксер выплатит ему 300 тысяч рублей. Также суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно с ограничением свободы передвижения.
Ранее «Наш город» писал, что жителя Тюменской области обязали выплатить компенсацию морального вреда своему же ребенку. Мужчина его избил.