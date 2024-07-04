Бывший боксер избил танцора в тюменском баре

Боксер заявил, что танцор распускал слухи о его желании покончить с собой. В свою очередь мать потерпевшего утверждала, что ее сын — спокойный и неконфликтный человек. После избиения он стал рассеянным, невнимательным, у него часто болит голова, что сказалось на его учебе в колледже и привело к задолженностям по некоторым предметам.