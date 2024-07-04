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В тюменском СНТ сделают тротуар после того, как там сбили ребенка

В тюменском СНТ сделают тротуар после того, как там сбили ребенка

4 июля 2024, 05:57
Фото: 1MI
После ДТП прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что дорога действительно опасна для местных жителей.

В тюменском СНТ «Тополя» обустроят тротуары и освещение после того, как там сбили девочку. По факту ДТП прокуратура провела проверку, в результате которой был выявлен ряд нарушений.

«По результатам проведенного обследования улично-дорожной сети выявлено ее несоответствие требованиям государственных стандартов: отсутствует стационарное освещение, тротуары, заездные карманы, остановочные и посадочные площадки», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
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Прокурор Калининского округа обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности устранить нарушения. Рассмотрение иска на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области подростка отправили в колонию. Парень стал виновником аварии, в которой погибли три человека.

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