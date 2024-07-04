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Вылет самолета из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов

Вылет самолета из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов

4 июля 2024, 03:16
Фото: 1MI
Пассажиры рейса авиакомпании «Utair» снова столкнулись с задержкой. Вчера, 3 июля, возникли проблемы с вылетом самолета из Тюмени в Ереван.

Вылет самолета авиакомпании «Utair» из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, борт должен был вылететь в 04:20, однако расчетное время вылета — 10:17. В справочной службе аэропорта сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна.

Напомним, что вчера, 3 июля, возникли проблемы у рейса Тюмень — Ереван. Самолет вылетел на два часа позже расписания, сделал 14 кругов над аэропортом и приземлился обратно. Выяснилось, что после взлета у самолета отказал автопилот.

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Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ташкент. Теперь самолеты будут летать два раза в неделю.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Задержка рейса#Самолет#Самолеты#Авиакомпании#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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