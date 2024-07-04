Вылет самолета из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Вылет самолета авиакомпании «Utair» из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, борт должен был вылететь в 04:20, однако расчетное время вылета — 10:17. В справочной службе аэропорта сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна.
Напомним, что вчера, 3 июля, возникли проблемы у рейса Тюмень — Ереван. Самолет вылетел на два часа позже расписания, сделал 14 кругов над аэропортом и приземлился обратно. Выяснилось, что после взлета у самолета отказал автопилот.
Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ташкент. Теперь самолеты будут летать два раза в неделю.