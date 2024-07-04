Вылет самолета из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов

Вылет самолета авиакомпании «Utair» из Еревана в Тюмень задерживается на шесть часов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, борт должен был вылететь в 04:20, однако расчетное время вылета — 10:17. В справочной службе аэропорта сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна.