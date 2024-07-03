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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

Жители поселка в Тюменском районе боятся отключения горячей воды

«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды

3 июля 2024, 05:42
Фото: 1MI

Жители поселка в Тюменском районе боятся отключения горячей воды

Тюменцев предупредили, что трубопровод выходит из эксплуатации. Но заменят ли трубы на новые — им не сообщили.

Жители поселка Богандинский Тюменского района боятся полного отключения горячей воды. Им сообщили, что старый трубопровод вот-вот выйдет из эксплуатации.

«Пришли оповещения, что в 2025 году отключат горячую воду, в связи с тем, что трубопровод старый и выходит из эксплуатации. Ни слова про замену трубопровода, а про отключение — это мы быстро», — жалуется местный житель в Телеграм-канале «Богандинский на связи».
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Будет ли замена труб, и на какой период село останется без горячей воды — тюменцы не знают. «Наш город» направил запрос в администрацию Тюменского района, ответ ожидается.

Ранее «Наш город» назвал самые проблемные развязки Тюмени. На этих участках ежедневно образуются заторы.

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