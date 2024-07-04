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Курганский перевозчик повысил стоимость проезда до Тюмени

Курганский перевозчик повысил стоимость проезда до Тюмени

4 июля 2024, 02:27
Фото: 1MI
Маршрут, обслуживаемый перевозчиком, не особо популярен у горожан по нескольким причинам. Однако тем, кто вынужден пользоваться услугами этой компании, придется платить примерно на 10% больше.

Курганское ООО «Автопарк» повысило стоимость проезда до Тюмени. Об очередном странном решении перевозчика сообщили в Телеграм-канале «Курганский автотранспорт».

«ООО „Автопарк“ повысило стоимость проезда по межрегиональному маршруту №669 „Курган — Тюмень“. Этот маршрут — единственный между Курганом и Тюменью, который проходит через Каргаполье и занимает в пути без малого пять часов, поэтому на нем почти никто не ездит. Но те, кто ездят, теперь будут платить примерно на 10% больше», — пишут в канале.
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Автор поста отметил, что «Автопарк» принадлежит предпринимателю, уволенному из МКУ «Транспортное управление» за нарушение антикоррупционного законодательства. Кроме того, перевозчика уже ловили на несоблюдении установленного маршрута, после чего последовала проверка Ространснадзором.

По данным «Яндекс Расписания», сейчас перевозчик берет за поездку до Тюмени от 1070 рублей. Для сравнения, цены на перевозки у других организаций начинаются от 846 рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за ремонта на Затюменской изменят маршруты автобусов. Изменения будут действовать до 5 августа.

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