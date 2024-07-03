Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе

В автомобиле подростка находились четверо пассажиров, трое из них — мужчины 24-х и 52-х лет, а также 60-летняя женщина, погибли. Один 17-летний пассажир получил тяжелые травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Мерседеса», в который большегруз отлетел после столкновения.