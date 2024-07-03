Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Тюменской области вынесли приговор подростку 2007 года рождения. Вечером 23 октября юный бесправник стал виновником смертельной аварии.
Двигаясь по федеральной трассе на ВАЗ-2105, школьник хотел повернуть налево в месте, где этот маневр запрещен. Нарушение ПДД привело к столкновению с большегрузом «Скания», которые ехал во встречном направлении.
В автомобиле подростка находились четверо пассажиров, трое из них — мужчины 24-х и 52-х лет, а также 60-летняя женщина, погибли. Один 17-летний пассажир получил тяжелые травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Мерседеса», в который большегруз отлетел после столкновения.
По решению суда школьник отправится на три года в воспитательную колонию. Также его лишили права управлять автомобилем на два года.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области двое пьяных мужчин избили и утопили своего приятеля. Им грозит до 20 лет тюрьмы.