Сотрудница ПВЗ в Тюмени украла у Ozon почти 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила уголовное дело в отношении 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов Ozon. Девушка обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, с июня по август 2023 года тюменка заказывала с разных аккаунтов товары, которые приходили на пункт, в котором она работала. Поступившие товары девушка подменяла на разные дешевки, после чего оформляла возврат.
Таким образом она похитила у маркетплейса 116 товаров на сумму более 755 тысяч рублей. Украденное — женскую одежду, кроссовки, спортивные костюмы, сумки и прочее, девушка присвоила и использовала в личных целях. Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец оформил 200 кредитов на несуществующих людей. Таким образом он получил 57 миллионов рублей и пять лет колонии.