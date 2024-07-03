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Сотрудница ПВЗ в Тюмени украла у Ozon почти 800 тысяч рублей

Сотрудница ПВЗ в Тюмени украла у Ozon почти 800 тысяч рублей

3 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Девушка придумала схему, которая позволила ей похитить 116 посылок. Тюменка обворовывала маркетплейс на протяжении полугода.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила уголовное дело в отношении 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов Ozon. Девушка обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, с июня по август 2023 года тюменка заказывала с разных аккаунтов товары, которые приходили на пункт, в котором она работала. Поступившие товары девушка подменяла на разные дешевки, после чего оформляла возврат.

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Таким образом она похитила у маркетплейса 116 товаров на сумму более 755 тысяч рублей. Украденное — женскую одежду, кроссовки, спортивные костюмы, сумки и прочее, девушка присвоила и использовала в личных целях. Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец оформил 200 кредитов на несуществующих людей. Таким образом он получил 57 миллионов рублей и пять лет колонии.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Ограничения#Ozon#Маркетплейс
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