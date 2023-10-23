16-летний устроил ДТП в Тюменской области, трое погибших

ДТП произошло в девятом часу вечера, когда столкнулись ВАЗ-2105 и большегруз «Скания». Предварительно, водитель легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу грузовику, который двигался во встречном направлении. Затем большегруз въехал в малотоннажный грузовик «Мерседес», находившийся в это время на стоянке.