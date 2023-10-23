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Posted 23 октября, 20:33

Published 23 октября, 20:33

Modified 23 октября, 20:37

Updated 23 октября, 20:37

16-летний устроил ДТП в Тюменской области, трое погибших

16-летний устроил ДТП в Тюменской области, трое погибших

23 октября 2023, 20:33
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Сам виновник аварии на 479-м километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе выжил и доставлен в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД по Тюменской области

ДТП произошло в девятом часу вечера, когда столкнулись ВАЗ-2105 и большегруз «Скания». Предварительно, водитель легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу грузовику, который двигался во встречном направлении. Затем большегруз въехал в малотоннажный грузовик «Мерседес», находившийся в это время на стоянке.

В результате аварии погибли три человека — пассажиры ВАЗ. Это мужчины 24-х, 52-х лет и 60-летняя женщина. Выживший водитель автомобиля, 16-летний подросток, не имел водительских прав. Он вместе с еще одним 17-летним пассажиром был доставлен с тяжелыми травмами в больницу.

Также пострадали водитель и пассажир «Мерседеса», они были госпитализированы.

С начала этого года в Тюменской области произошло 112 ДТП с участием автобусов
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