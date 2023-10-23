16-летний устроил ДТП в Тюменской области, трое погибших

Posted 23 октября, 20:33
Published 23 октября, 20:33
Modified 23 октября, 20:37
Updated 23 октября, 20:37
ДТП произошло в девятом часу вечера, когда столкнулись ВАЗ-2105 и большегруз «Скания». Предварительно, водитель легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу грузовику, который двигался во встречном направлении. Затем большегруз въехал в малотоннажный грузовик «Мерседес», находившийся в это время на стоянке.
В результате аварии погибли три человека — пассажиры ВАЗ. Это мужчины 24-х, 52-х лет и 60-летняя женщина. Выживший водитель автомобиля, 16-летний подросток, не имел водительских прав. Он вместе с еще одним 17-летним пассажиром был доставлен с тяжелыми травмами в больницу.
Также пострадали водитель и пассажир «Мерседеса», они были госпитализированы.