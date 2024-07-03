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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Тюменская область выбилась в лидеры по числу камер на дорогах.

Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах

3 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Тюменская область выбилась в лидеры по числу камер на дорогах.

Тюменская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу камер на дорогах

960 средств автофиксации с помощью фото и видео установлено в регионе. Такой объем технического оснащения на дорогах региона позволил ему занять 9 место в общероссийском рейтинге. Но есть ли от этих камер реальная польза?
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ДТП

9 место Тюменской области присудили эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг». Примечательно, что у нас в регионе примерно на 100 камер меньше, чем в Ленинградской области. Однако с Московской областью разница превышает 1000 единиц технического оборудования.

ТОП-10 регионов к середине 2024 года по оснащению камерами на дорогах.ТОП-10 регионов к середине 2024 года по оснащению камерами на дорогах.
ТОП-10 регионов к середине 2024 года по оснащению камерами на дорогах.
Фото: promrating.ru

Но исключительная положительность на дорогах — вещь спорная, об этом «Нашему городу» рассказал аварийный комиссар Владимир Мельников.

«Камеры себя хорошо показывали в первое время и на местах их установки действительно реже нарушают ПДД. Однако все же в некоторых случаях камеры могут замедлять движение в городе, вынуждая людей излишне замедляться и присылать ошибочные штрафы. Также в стране были эпизоды, когда камеры были установлены, например, „под горку“, где водитель априори набирает скорость, а техника это фиксирует и штраф все равно приходит», — пояснил комиссар.

Он также отметил, что камеры неблагоприятно сказываются на пробках. Пример тому — автомобилисты, приближающиеся к светофору, которые предпочитают восстановиться на мигающий зеленый сигнал, чтобы избежать штрафа.

Комиссара уверен, что в некоторых случаях камеры следовало бы заменить реальными инспекторами, особенно на крайне аварийных участках, так как помимо того, что камеры может прислать ложный штраф, некоторые нарушители знают, как обманывать системы наблюдения и безнаказанно нарушать правила.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские автоинспекторы усилили контроль за несовершеннолетними участниками движения.

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