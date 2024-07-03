Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
9 место Тюменской области присудили эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг». Примечательно, что у нас в регионе примерно на 100 камер меньше, чем в Ленинградской области. Однако с Московской областью разница превышает 1000 единиц технического оборудования.
Но исключительная положительность на дорогах — вещь спорная, об этом «Нашему городу» рассказал аварийный комиссар Владимир Мельников.
«Камеры себя хорошо показывали в первое время и на местах их установки действительно реже нарушают ПДД. Однако все же в некоторых случаях камеры могут замедлять движение в городе, вынуждая людей излишне замедляться и присылать ошибочные штрафы. Также в стране были эпизоды, когда камеры были установлены, например, „под горку“, где водитель априори набирает скорость, а техника это фиксирует и штраф все равно приходит», — пояснил комиссар.
Он также отметил, что камеры неблагоприятно сказываются на пробках. Пример тому — автомобилисты, приближающиеся к светофору, которые предпочитают восстановиться на мигающий зеленый сигнал, чтобы избежать штрафа.
Комиссара уверен, что в некоторых случаях камеры следовало бы заменить реальными инспекторами, особенно на крайне аварийных участках, так как помимо того, что камеры может прислать ложный штраф, некоторые нарушители знают, как обманывать системы наблюдения и безнаказанно нарушать правила.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские автоинспекторы усилили контроль за несовершеннолетними участниками движения.