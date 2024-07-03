Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах

Тюменская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу камер на дорогах

960 средств автофиксации с помощью фото и видео установлено в регионе. Такой объем технического оснащения на дорогах региона позволил ему занять 9 место в общероссийском рейтинге. Но есть ли от этих камер реальная польза?

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