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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Тюменский пенсионер сбил 10-летнего ребенка

Тюменский пенсионер сбил 10-летнего ребенка

2 июля 2024, 14:29
Фото: ГИБДД Тюменской области
82-летний пенсионер сбил 10-летнюю школьницу на «зебре» в Тюмени. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

По предварительным данным, две девочки переходили улицу Пролетарскую по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из них получила ссадины и ушибы.

Отмечается, что водитель не пропустил школьниц. Причины ДТП сейчас выясняют инспекторы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Нижняя Тавда 16-летний подросток на мопеде влетел в «Ладу». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что парень не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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