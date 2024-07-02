Тюменский пенсионер сбил 10-летнего ребенка

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По предварительным данным, две девочки переходили улицу Пролетарскую по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из них получила ссадины и ушибы.
Отмечается, что водитель не пропустил школьниц. Причины ДТП сейчас выясняют инспекторы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Нижняя Тавда 16-летний подросток на мопеде влетел в «Ладу». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что парень не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля.