Тюменские автоинспекторы усилили контроль за несовершеннолетними участниками движения

159 ДТП с участием детей произошло в регионе с начала года, 2 ребенка погибли, 175 детей ранены. 82 процента этих дорожных аварий произошли по вине взрослых водителей. Почти в полтора раза выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, при этом каждый 10-й ребенок перевозился без удерживающих устройств, с нарушением ПДД.