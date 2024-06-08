Тюменские автоинспекторы усилили контроль за несовершеннолетними участниками движения

Posted 8 июня, 14:22
Published 8 июня, 14:22
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
159 ДТП с участием детей произошло в регионе с начала года, 2 ребенка погибли, 175 детей ранены. 82 процента этих дорожных аварий произошли по вине взрослых водителей. Почти в полтора раза выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, при этом каждый 10-й ребенок перевозился без удерживающих устройств, с нарушением ПДД.
«Автоинспекторы во всех городах и районах региона проводят рейды и предупредительную работу с водителями-родителями, перевозящими детей в автомобилях, — отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, — В этом году к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей привлечены более 4-х тысяч водителей», — сказал Андрей Миллер.
В летние каникулы сотрудники Госавтоинспекции проведут выставки детских автокресел у детских садов и поликлиник, объясняя родителям важность использования автокресла для ребенка в каждой поездке, а также алгоритм правильного подбора и установки удерживающего устройства.