Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
На 148 километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись «ВАЗ-2109» и «Ман». Предварительно установлено, что водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию до большегруза.
В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, им потребовалась помощь медиков. На месте аварии работает полиция, по факту произошедшего назначена проверка.
Автомобилистов предупреждают, что из-за ДТП на участке трассы ограничено движение. Транспорт в сторону Тюмени пропускают по одной полосе.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске 18-летний водитель сбил 17-летнего пешехода. Молодой человек вышел на дорогу прямо перед машиной.