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Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение

Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение

1 июля 2024, 05:50
Фото: ГИБДД Свердловской области
Водитель легковушки влетел в большегруз. Ему и его пассажиру потребовалась помощь медиков.
Сюжет
ДТП

На 148 километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись «ВАЗ-2109» и «Ман». Предварительно установлено, что водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию до большегруза.

В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, им потребовалась помощь медиков. На месте аварии работает полиция, по факту произошедшего назначена проверка.

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Автомобилистов предупреждают, что из-за ДТП на участке трассы ограничено движение. Транспорт в сторону Тюмени пропускают по одной полосе.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске 18-летний водитель сбил 17-летнего пешехода. Молодой человек вышел на дорогу прямо перед машиной.

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