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На трассе Тюмень — Нижняя Тавда насмерть сбили женщину

Женщина погибла под колесами внедорожника на трассе под Тюменью

2 июля 2024, 04:40
Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда насмерть сбили женщину

Тюменка шла по проезжей части в темное время суток. Предположительно, водитель ее не заметил.
Сюжет
ДТП

В ночь с 1 на 2 июля на 50 километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда сбили женщину. 32-летняя жительница села Андрюшино шла по проезжей части.

На одежде тюменки не было светоотражающих элементов, благодаря которым 29-летний водитель «Лифана» мог бы ее заметить. Женщина скончалась на месте, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Вечером 30 июня был сбит еще один переход. В Тобольске 17-летний парень вышел на дорогу прямо перед машиной. Молодого человека доставили в больницу с травмами.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель легковушки влетел в большегруз. Ему и его пассажиру потребовалась помощь медиков.

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