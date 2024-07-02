Женщина погибла под колесами внедорожника на трассе под Тюменью

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В ночь с 1 на 2 июля на 50 километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда сбили женщину. 32-летняя жительница села Андрюшино шла по проезжей части.
На одежде тюменки не было светоотражающих элементов, благодаря которым 29-летний водитель «Лифана» мог бы ее заметить. Женщина скончалась на месте, обстоятельства произошедшего выясняются.
Вечером 30 июня был сбит еще один переход. В Тобольске 17-летний парень вышел на дорогу прямо перед машиной. Молодого человека доставили в больницу с травмами.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель легковушки влетел в большегруз. Ему и его пассажиру потребовалась помощь медиков.