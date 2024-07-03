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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Продажу алкоголя в общепите хотят ограничить в Тюменской области

Продажу алкоголя в общепите хотят ограничить в Тюменской области

3 июля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Ограничения будут касаться заведений, расположенных возле жилых домов. В законопроекте предусмотрены и некоторые исключения.

Депутаты Тюменской областной Думы предложили ограничить ночную продажу алкогольных напитков в заведениях, расположенных возле жилых домов. Соответствующие поправки в закон «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» будут рассмотрены в Облдуме.

«Не допускается продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 23:00 до 09:00», — говорится в документе.
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Под исключение попадают рестораны, а также временной промежуток с 22:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Ранее «Наш город» писал, что «наливайки» в Тюмени незаконно увеличили время ночных продаж алкоголя. Чаще всего горожане ходят в такие магазины именно по ночам.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Алкоголь#Законы#Депутаты#Продажа#Поправки#Торговля#Законопроект#Розничная торговля#Заведения#Общепит
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