Продажу алкоголя в общепите хотят ограничить в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Депутаты Тюменской областной Думы предложили ограничить ночную продажу алкогольных напитков в заведениях, расположенных возле жилых домов. Соответствующие поправки в закон «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» будут рассмотрены в Облдуме.
«Не допускается продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 23:00 до 09:00», — говорится в документе.
Под исключение попадают рестораны, а также временной промежуток с 22:00 31 декабря до 04:00 1 января.
Ранее «Наш город» писал, что «наливайки» в Тюмени незаконно увеличили время ночных продаж алкоголя. Чаще всего горожане ходят в такие магазины именно по ночам.