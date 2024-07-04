30-градусная жара вернулась в Тюмень. Надолго?

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В четверг, 4 июля, на территории Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+30, в ночные часы ожидается +15…+20.
В пятницу сохранится аналогичная погода: кратковременные дожди, местами грозы, ветер до 18 м/с и +25…+30 днем, +14…+19 ночью. В субботу, 6 июля, ожидается переменная облачность, небольшие дожди, грозы в течение дня. Максимальна дневная температура воздуха составит +23…+28.
В Тюмени в четверг и в пятницу синоптики обещают переменную облачность, небольшие дожди, +31…+32 днем, +17…+21 в темное время суток. В субботу, 6 июля, день пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит +17…+28.
В воскресенье, 7 июля, в областной столице немного похолодает — к полудню столбики термометров поднимутся до +26…+25, в темное время суток ожидается +15…+17. Осадки в этот день маловероятны.
Такая погода продержится в Тюмени до 11 июля. 12 июля, в пятницу, ожидаются грозы и дожди, после которых в областную столицу придет похолодание до +21….+22.