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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

На юг Тюменской области вернулась 30-градусная жара

30-градусная жара вернулась в Тюмень. Надолго?

4 июля 2024, 04:24
Фото: 1MI

На юг Тюменской области вернулась 30-градусная жара

По прогнозам метеорологов, жаркая погода продержится на территории региона до воскресенья. А к концу следующей недели и вовсе температура воздуха опустится до +21.

В четверг, 4 июля, на территории Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+30, в ночные часы ожидается +15…+20.

В пятницу сохранится аналогичная погода: кратковременные дожди, местами грозы, ветер до 18 м/с и +25…+30 днем, +14…+19 ночью. В субботу, 6 июля, ожидается переменная облачность, небольшие дожди, грозы в течение дня. Максимальна дневная температура воздуха составит +23…+28.

В Тюмени в четверг и в пятницу синоптики обещают переменную облачность, небольшие дожди, +31…+32 днем, +17…+21 в темное время суток. В субботу, 6 июля, день пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит +17…+28.

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В воскресенье, 7 июля, в областной столице немного похолодает — к полудню столбики термометров поднимутся до +26…+25, в темное время суток ожидается +15…+17. Осадки в этот день маловероятны.

Такая погода продержится в Тюмени до 11 июля. 12 июля, в пятницу, ожидаются грозы и дожди, после которых в областную столицу придет похолодание до +21….+22.

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