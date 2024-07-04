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Updated Сегодня, 04:27

На территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении

На территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении

4 июля 2024, 04:25
Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Растения были заражены опасным вредителем, переносящим вирусные заболевания. Это насекомое способно снизить урожайность фруктовых и овощных культур.

За июнь 2024 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО при проверке продукции, прибывшей авиарейсом из Армении, выявило три случая заражения западным цветочным трипсом. Это насекомое переносит опасные вирусы, поражающее декоративные, фруктовые и овощные культуры.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории РФ, тысячу зараженных срезов цветов сожгли на территории аэропорта. Еще 200 штук вернули обратно в Армению.

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Ранее «Наш город» писал, что из Казахстана в Тюмень пытались ввезти опасную красную икру. Продукцию вернули отправителю.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Вирусы#Насекомые#Россельхознадзор
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