На территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении

За июнь 2024 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО при проверке продукции, прибывшей авиарейсом из Армении, выявило три случая заражения западным цветочным трипсом. Это насекомое переносит опасные вирусы, поражающее декоративные, фруктовые и овощные культуры.