На территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
За июнь 2024 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО при проверке продукции, прибывшей авиарейсом из Армении, выявило три случая заражения западным цветочным трипсом. Это насекомое переносит опасные вирусы, поражающее декоративные, фруктовые и овощные культуры.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории РФ, тысячу зараженных срезов цветов сожгли на территории аэропорта. Еще 200 штук вернули обратно в Армению.
Ранее «Наш город» писал, что из Казахстана в Тюмень пытались ввезти опасную красную икру. Продукцию вернули отправителю.