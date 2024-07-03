Жителя Тюменской области обязали заплатить своему же ребенку за его избиение

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Жителя Сорокинского района обязали выплатить штраф и компенсацию морального вреда своему малолетнему сыну. Суд установил, что мужчина избил ребенка в конце августа 2023 года.
«30 августа 2023 года в вечернее время в селе Большое Сорокино Владимир нанес множественные удары по различным частям тела несовершеннолетнему сыну, от чего последний почувствовал физическую боль», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Тюменца обязали выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Также он выплатит своему сыну 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области двое мужчин избили и утопили своего приятеля из-за ссоры. Им грозит до 20 лет тюрьмы.