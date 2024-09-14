Стало известно, где в Тюмени откроют бесплатный общегородской пляж

В администрации отметили, что озеро Круглое в Тюмени подходит для создания пляжа по нескольким критериям: легкий доступ для населения, соответствие прибрежной зоны, соответствие дна водоема и воды санитарным нормам и правилам, отсутствие прав на эти участки у других людей.