Стало известно, где в Тюмени откроют бесплатный общегородской пляж

Posted 14 сентября, 05:03
Published 14 сентября, 05:03
Modified 14 сентября, 06:20
Updated 14 сентября, 06:20
В администрации отметили, что озеро Круглое в Тюмени подходит для создания пляжа по нескольким критериям: легкий доступ для населения, соответствие прибрежной зоны, соответствие дна водоема и воды санитарным нормам и правилам, отсутствие прав на эти участки у других людей.
«В настоящее время рассматривается возможность создания городского пляжа на этом озере. Работы будут проводить в соответствии с требованиями законодательства, а также правилами санитарной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды», — сообщили РБК Тюмень в мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы уже неоднократно обращались к властям с просьбой открыть бесплатный городской пляж. Жители областной столицы даже создали петицию с требованием об организации бесплатных оборудованных мест для купания и отдыха.