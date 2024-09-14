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Posted 14 сентября, 05:03

Published 14 сентября, 05:03

Modified 14 сентября, 06:20

Updated 14 сентября, 06:20

В Тюмени утвердили локацию для бесплатного общегородского пляжа

Стало известно, где в Тюмени откроют бесплатный общегородской пляж

14 сентября 2024, 05:03
Фото: 1MI

В Тюмени утвердили локацию для бесплатного общегородского пляжа

Сюжет
Администрация г.Тюмени
В мэрии города утвердили в качестве локации для общегородского пляжа озеро Круглое. Всего проверку прошли 57 мест для потенциального расположения бесплатных пляжей в 18 муниципалитетах.

В администрации отметили, что озеро Круглое в Тюмени подходит для создания пляжа по нескольким критериям: легкий доступ для населения, соответствие прибрежной зоны, соответствие дна водоема и воды санитарным нормам и правилам, отсутствие прав на эти участки у других людей.

«В настоящее время рассматривается возможность создания городского пляжа на этом озере. Работы будут проводить в соответствии с требованиями законодательства, а также правилами санитарной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды», — сообщили РБК Тюмень в мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы уже неоднократно обращались к властям с просьбой открыть бесплатный городской пляж. Жители областной столицы даже создали петицию с требованием об организации бесплатных оборудованных мест для купания и отдыха.

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