На всех желающих уже не хватает: в Тюмени наблюдается дефицит квартир под аренду

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе увеличилось на 2,1% число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья. Стоимость квадратного метра выросла менее чем на 1% и составила в августе 122,2 тысячи рублей.