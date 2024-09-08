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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

В Тюмени наблюдается дефицит квартир для долгосрочной аренды

На всех желающих уже не хватает: в Тюмени наблюдается дефицит квартир под аренду

8 сентября 2024, 10:53
Фото: 1MI

В Тюмени наблюдается дефицит квартир для долгосрочной аренды

В Тюмени существенно сократилось число квартир выставленных под долгосрочную аренду. По данным аналитиков «Авито Недвижимости» число предложений в августе, несмотря на выросший перед учебным годом спрос, снизилось в областной столице на 12%.

При этом арендные ставки увеличились. По информации аналитиков «Циан», в Тюмени за месяц аренда однокомнатных квартир подорожала более чем на 10%. Сегодня средняя стоимость месяца проживания в съемном жилье составляет 25,4 тысячи рублей.

По словам эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, повышенный спрос на аренду жилья в Тюмени сохранится на протяжении полутора месяцев. В связи с этим не исключено повышение ставок еще на 5-10%.

«Сокращение выбора продолжится как из-за начала нового учебного года и делового сезона, так и из-за недоступности квартир на рынке купли-продажи», — отметила Елена Лапшина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе увеличилось на 2,1% число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья. Стоимость квадратного метра выросла менее чем на 1% и составила в августе 122,2 тысячи рублей.

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