На всех желающих уже не хватает: в Тюмени наблюдается дефицит квартир под аренду

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
При этом арендные ставки увеличились. По информации аналитиков «Циан», в Тюмени за месяц аренда однокомнатных квартир подорожала более чем на 10%. Сегодня средняя стоимость месяца проживания в съемном жилье составляет 25,4 тысячи рублей.
По словам эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, повышенный спрос на аренду жилья в Тюмени сохранится на протяжении полутора месяцев. В связи с этим не исключено повышение ставок еще на 5-10%.
«Сокращение выбора продолжится как из-за начала нового учебного года и делового сезона, так и из-за недоступности квартир на рынке купли-продажи», — отметила Елена Лапшина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе увеличилось на 2,1% число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья. Стоимость квадратного метра выросла менее чем на 1% и составила в августе 122,2 тысячи рублей.