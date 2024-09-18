Тюменцы требуют включить отопление

Ранее «Наш город» писал, что на юге Тюменской области в среду, 18 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, туман в утренние и ночные часы, ветер юго-западного направления 4-9 м/с. +17…+22 днем и до 0…-5 в темное время суток, местами до -5.