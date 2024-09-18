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Posted 18 сентября, 04:52

Published 18 сентября, 04:52

Modified 18 сентября, 04:54

Updated 18 сентября, 04:54

Тюменцы требуют включить отопление

Тюменцы требуют включить отопление

18 сентября 2024, 04:52
Фото: freepik.com
Жители Тюмени массово требуют включить отопления в жилых домах. Возмущения местных появились накануне в социальных сетях.

Тюменцы отмечают, что температура воздуха уже снизилась, а в квартирах стало холодно.

«Это какой-то кошмар! На улице дубак. Когда появится отопление», — написала Надежда.
«Ночью и ранним утром приходится тратить деньги на электричество, включая обогреватель. Срочно подавайте отопление», — возмутился Дмитрий.

Городские власти с подачей тепла пока не спешат. Чиновники ссылаются на федеральные нормативы, согласно которым отопления в дома подают при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов на протяжении пяти дней.

Ранее «Наш город» писал, что на юге Тюменской области в среду, 18 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, туман в утренние и ночные часы, ветер юго-западного направления 4-9 м/с. +17…+22 днем и до 0…-5 в темное время суток, местами до -5.

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