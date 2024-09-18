Вновь заморозки: тюменских дачников предупредили о возможной гибели посевов

Posted 18 сентября, 01:04
Published 18 сентября, 01:04
Modified 18 сентября, 01:04
Updated 18 сентября, 01:04
В Тюмени 18 сентября, ожидается малооблачная погода. Утром термометры покажут +6…+16, днем потеплеет до +18…+21, в ночные часы температура воздуха составит +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:15, закат в 18:49, продолжительность дня 12 часов 34 минуты.
В Тобольске 18 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди во второй половине дня. Утром температура воздуха составит +6…+14, к полудню воздух прогреется до +17…+20, ночью ожидается +11…+14. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 35 минут.
В Ишиме 18 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут +1…+5, днем до +18…+17, в вечерние часы температура воздуха составит +4….+7. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:59, закат в 18:32, продолжительность дня 12 часов 33 минуты.