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Posted 18 сентября, 01:04

Published 18 сентября, 01:04

Modified 18 сентября, 01:04

Updated 18 сентября, 01:04

В Тюмени 18 сентября днем потеплеет до +21

Вновь заморозки: тюменских дачников предупредили о возможной гибели посевов

18 сентября 2024, 01:04
Фото: 1MI

В Тюмени 18 сентября днем потеплеет до +21

На юге Тюменской области в среду, 18 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, туман в утренние и ночные часы, ветер юго-западного направления 4-9 м/с. +17…+22 днем и до 0…-5 в темное время суток, местами до -5.

В Тюмени 18 сентября, ожидается малооблачная погода. Утром термометры покажут +6…+16, днем потеплеет до +18…+21, в ночные часы температура воздуха составит +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:15, закат в 18:49, продолжительность дня 12 часов 34 минуты.

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В Тобольске 18 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди во второй половине дня. Утром температура воздуха составит +6…+14, к полудню воздух прогреется до +17…+20, ночью ожидается +11…+14. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 35 минут.

В Ишиме 18 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут +1…+5, днем до +18…+17, в вечерние часы температура воздуха составит +4….+7. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:59, закат в 18:32, продолжительность дня 12 часов 33 минуты.

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