Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области. Ожидаются заморозки

Резко похолодает в воскресенье, 22 сентября. Максимальная температура воздуха в этот день составит +7….+12. В понедельник, 23 сентября, столбики термометров опустятся до +4…+10, а 25 сентября и вовсе, по прогнозам метеорологов, ожидается первый снег.