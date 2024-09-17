Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области. Ожидаются заморозки

Posted 17 сентября, 07:40
Published 17 сентября, 07:40
Modified 17 сентября, 07:45
Updated 17 сентября, 07:45
«Повышается вероятность повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях», — указано в сообщении.
По данным синоптиков, ближайшие двое суток на территории Тюменской области пройдут без осадков при переменной облачности, небольшой дождь возможен в пятницу, 20 сентября. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +17….+22, ночью температура воздуха составит 0…+10, местами 0…-5.
В Тюмени понижение температуры воздуха до минусовых значений на этой неделе не прогнозируются — минимальные ночные температуры составят +2…+5. В дневные часы воздух будет прогреваться до +17…+20.
Резко похолодает в воскресенье, 22 сентября. Максимальная температура воздуха в этот день составит +7….+12. В понедельник, 23 сентября, столбики термометров опустятся до +4…+10, а 25 сентября и вовсе, по прогнозам метеорологов, ожидается первый снег.