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Posted 17 сентября, 07:40

Published 17 сентября, 07:40

Modified 17 сентября, 07:45

Updated 17 сентября, 07:45

Штормовое предупреждение: в Тюменской области прогнозируют заморозки

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области. Ожидаются заморозки

17 сентября 2024, 07:40
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение: в Тюменской области прогнозируют заморозки

Понижение температуры воздуха до 0…-5 в ночные часы на юге региона ожидается в период с 19 по 21 сентября. Такой прогноз озвучили метеорологи Тюменского гидрометеоцентра.
«Повышается вероятность повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях», — указано в сообщении.
Фото: gismeteo.ru

По данным синоптиков, ближайшие двое суток на территории Тюменской области пройдут без осадков при переменной облачности, небольшой дождь возможен в пятницу, 20 сентября. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +17….+22, ночью температура воздуха составит 0…+10, местами 0…-5.

В Тюмени понижение температуры воздуха до минусовых значений на этой неделе не прогнозируются — минимальные ночные температуры составят +2…+5. В дневные часы воздух будет прогреваться до +17…+20.

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Резко похолодает в воскресенье, 22 сентября. Максимальная температура воздуха в этот день составит +7….+12. В понедельник, 23 сентября, столбики термометров опустятся до +4…+10, а 25 сентября и вовсе, по прогнозам метеорологов, ожидается первый снег.

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