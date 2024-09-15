В конце сентября в Тюмени выпадет первый снег

В ближайшие дни в Тюмени в дневные часы столбики термометров будут показывать +17…+19, ночью температура воздуха будет опускаться до +2…+6. При этом в период с понедельника по субботу, с 16 по 20 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. В субботу, 21 сентября, погода начнет портиться — пойдет дождь, а в воскресенье похолодает до +7…+11.