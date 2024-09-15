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Posted 15 сентября, 12:32

Published 15 сентября, 12:32

Modified 15 сентября, 12:34

Updated 15 сентября, 12:34

В конце сентября в Тюмени выпадет первый снег

В конце сентября в Тюмени выпадет первый снег

15 сентября 2024, 12:32
Фото: 1MI
Метеорологи рассказали том, какая погода ждет жителей Тюмени во второй половине первого месяца осени. По прогнозам, теплая погода в областной столице продержится до конца второй декады сентября.

В ближайшие дни в Тюмени в дневные часы столбики термометров будут показывать +17…+19, ночью температура воздуха будет опускаться до +2…+6. При этом в период с понедельника по субботу, с 16 по 20 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. В субботу, 21 сентября, погода начнет портиться — пойдет дождь, а в воскресенье похолодает до +7…+11.

Фото: gismeteo.ru.

В среду 25 сентября, по прогнозам синоптиков, на Тюмень обрушится снег с дождем. Максимальна я температура воздуха в этот день составит +1…+7. Дождливая погода продержится до конца сентября и сохранится в течение первых чисел октября.

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