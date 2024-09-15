Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги в Тюмени

Posted 15 сентября, 11:07
Published 15 сентября, 11:07
Modified 15 сентября, 11:09
Updated 15 сентября, 11:09
«Поступило обращение, что в августе текущего года собственники земельных участков в Бахчисарайском проезде незаконно огородили единственную дорогу. В результате местные жители лишились возможности свободного доступа к социально значимым объектам, специальные службы, в том числе скорая медицинская помощь, не могут прибыть по вызову. Отмечается, что инвалида, у которого случился инфаркт, транспортировали к автомобилю на руках», — указано в сообщении информационного центра СК РФ.
По поручению генерала Бастрыкина тюменские следователи начали проверку. Ее ход находится на контроле контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации, сложившейся в тюменском детском саду №141, воспитанников которого терроризирует 6-летний сын мигрантов.