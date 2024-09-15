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Posted 15 сентября, 11:07

Published 15 сентября, 11:07

Modified 15 сентября, 11:09

Updated 15 сентября, 11:09

Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги в микрорайоне Тюмени

Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги в Тюмени

15 сентября 2024, 11:07
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги в микрорайоне Тюмени

Сюжет
Перекрытие дороги
Отрезанными от цивилизации жителями тюменского микрорайона Казарово заинтересовался глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Тюменцы остались без проезда к их земельным участкам и домам из-за перекрытой забором единственной дороги.
«Поступило обращение, что в августе текущего года собственники земельных участков в Бахчисарайском проезде незаконно огородили единственную дорогу. В результате местные жители лишились возможности свободного доступа к социально значимым объектам, специальные службы, в том числе скорая медицинская помощь, не могут прибыть по вызову. Отмечается, что инвалида, у которого случился инфаркт, транспортировали к автомобилю на руках», — указано в сообщении информационного центра СК РФ.

По поручению генерала Бастрыкина тюменские следователи начали проверку. Ее ход находится на контроле контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации, сложившейся в тюменском детском саду №141, воспитанников которого терроризирует 6-летний сын мигрантов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Дороги#Земельное законодательство#Александр Бастрыкин
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