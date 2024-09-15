Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги в Тюмени

Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги в микрорайоне Тюмени

Сюжет Перекрытие дороги

Отрезанными от цивилизации жителями тюменского микрорайона Казарово заинтересовался глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Тюменцы остались без проезда к их земельным участкам и домам из-за перекрытой забором единственной дороги.