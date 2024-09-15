Итоги недели: рейдерский захват АЗС, возвращение тюменцев из плена, ребенок-террорист

В июне наблюдалось снижение уровней воды после весеннего половодья. В июле и августе были зафиксированы подъемы от выпавших осадков по территории Тюменской области и южного Урала с общим ростом на разных участках реки от четверти метра до 1,7 метра. Однако минимальные меженные уровни летом отмечались в начале августа и были ниже нормы на 1,4 метра.