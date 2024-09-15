Итоги недели: рейдерский захват АЗС, возвращение тюменцев из плена, ребенок-террорист

Posted 15 сентября, 12:18
Published 15 сентября, 12:18
Modified 15 сентября, 12:20
Updated 15 сентября, 12:20
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 13 и 14 сентября. Россия вернула в результате переговоров с Украиной более 13 сентября 44 военных и 14 сентября 103 военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области.
Взамен на Украину вернули тех, кто попал в плен еще в первые дни конфликта, участников обороны мариупольского завода «Азовсталь», а также членов «Азова»* и «Кракена».
В числе бойцов есть жители Тюменской области, в том числе пропавшие в Курской области в августе этого года срочники. По данным уполномоченного по Тюменской области Олега Датских, из плена освобождены трое тюменцев.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставлены возможность позвонить родным, сообщили в Минобороны РФ.
Позже все освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
* организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
Два собственника сети АЗС «Кондор-2» в Тюмени уже на протяжении длительного времени время ведут разбирательства друг с другом в суде. Соответственно АЗС опечатана.
На этой неделе один из собственников, Сергей Старцев, решил возобновить работу путем захвата с использованием «вышибал», по некоторым данным — членов этнической ОПГ.
«12 сентября на АЗС приехал судебный пристав, чтобы по решению суда изъять автозаправочную станцию у компании „Стар — Ойл“, которая принадлежит Сергею Старцеву, и передать ее ООО „Кондор — 2“. После того, как это было сделано, туда приехали люди Старцева. Всего — около 30 человек. Они начали препятствовать замене замков на входной двери. Мужчин не остановила даже полиция: они громко ругались матом, и, в какой-то момент, начали хватать сотрудников за руки. Один из полицейских даже вытащил из кобуры табельное оружие для того, чтобы это остановить», — сообщил один из юристов учредителя компании Романа Плотного.
И это уже не первый случай — в конце августа аналогичная ситуация произошла на другой АЗС компании, которая находится на Московском тракте Тюмени.
На фоне произошедшего глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В сообщении следственного комитета было указано, что уроженцы Средней Азии неправомерно завладели автозаправочной станцией и оказали противодействие сотрудникам полиции, а также и судебным приставам, прибывшим на место происшествия.
Источник «Нашего Города» в правоохранительных органах подтвердил, что на Щербакова неизвестные нарушили запрет на деятельность заправки. Сейчас по данному факту, по словам инсайдера, проводится проверка и устанавливаются личности фигурантов, которые были доставлены в отделение полиции.
В Тюмени на этой неделе прошли похороны скончавшегося на 76-м году жизни Заслуженного артиста России Леонида Окунева. Руководителя театра «Ангажемент» пришли проводить сотни человек — родные, друзья, коллеги, зрители.
«Леонид Григорьевич многое успел сделать на театральной сцене, в кино. Его любили и коллеги, и зрители. Он легко находил общий язык со всеми, кого встречал. Умел просто и эмоционально выражать свои мысли, что делало его близким каждому», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«12 лет театра под руководством этого человека навсегда останутся в моей памяти как самое светлое и беспечное время. Он учил легкости в принятии решений, задору в актерской игре и одновременно почти христианскому взгляду на профессию, служению и любви к делу, отношению к театру, как к кресту, который несется за себя и за все человечество одновременно. Искренне благодарю и буду помнить всегда», — отметил режиссер-постановщик, драматург и актер Никита Герасимов.
Напомним, Леонид Окунев скончался 8 сентября 2024 года. Леонид Окунев был одним из основателей театра, почетным гражданином Тюмени, снимался в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Пасечник», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река», «Герой нашего времени» и т. д.
В Тюменской области растет уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Как говорят специалисты, начинается сезон повышенной циркуляции вирусов, некоторые из которых могут привести к возникновению осложнений.
За минувшую неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличилась на 5% в регионе. По данным на 10 сентября, COVID-19 был выявлен у 194 тюменцев. 34 жителя региона госпитализировали. Для сравнения, неделей ранее число заболевших не превышало 184, а в конце июля этого года — 75 человек.
По прогнозам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в середине-конце сентября этого года.
Народные избранники планируют направить обращение в правительство России с просьбой включить в федеральный проект «Вода России» мероприятия по расчистке реки Тура. Ранее аналогичные предложения в нижнюю палату Федерального Собрания были направлены правительством региона.
Депутаты отмечают, что 2023 год стал критическим для тюменской реки — осенью прошлого года уровень воды в Туре опустился до критической отметки -95 сантиметров ниже нуля поста. В этом году обмеление Туры продолжилось — по данным гидрологов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в сентябре отслеживалось стабильное снижение уровня воды в Туре по 3-11 сантиметра в сутки.
В июне наблюдалось снижение уровней воды после весеннего половодья. В июле и августе были зафиксированы подъемы от выпавших осадков по территории Тюменской области и южного Урала с общим ростом на разных участках реки от четверти метра до 1,7 метра. Однако минимальные меженные уровни летом отмечались в начале августа и были ниже нормы на 1,4 метра.
Специалисты объясняют данный негативные процесс цикличностью — на 2023–2024 годы пришелся пик маловодности. По прогнозам, в 2025–2026 годам начнется цикл многоводности, соответственно Тура, как и другие реки, со временем придет в норму. Однако, несмотря на это тюменская река требует проведения мероприятий по оздоровлению — вода в ней характеризуется как «грязная» из-за превышения предельно допустимых концентраций соединений марганца, меди, железа, органики.
Родители воспитанников детского сада № 141 бьют тревогу — их дети отказываются посещать дошкольное учреждение из-за агрессивного одногруппника. Шестилетний Заир Фаррухов (имя и фамилия изменены) уже неоднократно жестоко избивал ребят — дело доходило даже до крови.
По данным родительского комитета, куда обратились тюменцы, Заир Фаррухов, дерется в том числе и с девочками, воспитателем (уже уволились пять воспитателей из детсада), бьёт по лицу и в живот, мочится на детей, и называет их «дети свиней». Также демонстрирует жесты перерезания горла. И вся эта история длится уже больше года.
Руководство детского сада только разводит руками и ничего сделать с маленьким агрессором не может. Директор дошкольного учреждения советует родителям обиженных малышей «терпеть до выпуска». Между тем, из детсада из-за агрессивного ребенка уже уволились пять воспитателей.
Скандальная история уже дошла не только до уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, но и до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По поручению генерала в настоящее время в детском саду проводится проверка.