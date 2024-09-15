Власти Тюмени заработали на платных парковках десятки миллионов рублей

Posted 15 сентября, 10:24
Published 15 сентября, 10:24
Modified 15 сентября, 10:28
Updated 15 сентября, 10:28
«С начала этого года платные парковки принесли в бюджет Тюмени 60,8 миллиона рублей», — сообщили 72.RU в администрации Тюмени.
За первую половину года тюменские власти заработали на парковках около 51 миллиона, что превышало аналогичные показатели 2023 года на 12,6 миллиона рублей и составляло 56,4% годового плана. До конца года в планах администрации пополнить бюджет Тюмени за счет паркингов еще на 30 миллионов рублей. Часть полученного дохода, 8,4 миллиона рублей, пойдет оплату пятимесячной работы подрядной организации по обслуживанию парковок.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени с 15 августа увеличилось число платных паркингов. На новые режим работы перешли парковки на Ленина — Перекопская — Красина, на Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября и на отрезке улицы Максима Горького от Фабричной до Республики. Также стал платным простаивавший много лет подземный паркинг у Драмтеатра.