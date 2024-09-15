Власти Тюмени заработали на платных парковках десятки миллионов рублей

За первую половину года тюменские власти заработали на парковках около 51 миллиона, что превышало аналогичные показатели 2023 года на 12,6 миллиона рублей и составляло 56,4% годового плана. До конца года в планах администрации пополнить бюджет Тюмени за счет паркингов еще на 30 миллионов рублей. Часть полученного дохода, 8,4 миллиона рублей, пойдет оплату пятимесячной работы подрядной организации по обслуживанию парковок.