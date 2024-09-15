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Posted 15 сентября, 10:24

Published 15 сентября, 10:24

Modified 15 сентября, 10:28

Updated 15 сентября, 10:28

Власти Тюмени заработали на платных парковках более 60 миллионов рублей

Власти Тюмени заработали на платных парковках десятки миллионов рублей

15 сентября 2024, 10:24
Фото: 1MI

Власти Тюмени заработали на платных парковках более 60 миллионов рублей

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Сумма, поступившая в бюджет города, за пользование платными паркингами за восемь месяцев этого года превысила 60 миллионов рублей. Около 10 миллионов из этой суммы — за июль, август и половину сентября.
«С начала этого года платные парковки принесли в бюджет Тюмени 60,8 миллиона рублей», — сообщили 72.RU в администрации Тюмени.

За первую половину года тюменские власти заработали на парковках около 51 миллиона, что превышало аналогичные показатели 2023 года на 12,6 миллиона рублей и составляло 56,4% годового плана. До конца года в планах администрации пополнить бюджет Тюмени за счет паркингов еще на 30 миллионов рублей. Часть полученного дохода, 8,4 миллиона рублей, пойдет оплату пятимесячной работы подрядной организации по обслуживанию парковок.

Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени с 15 августа увеличилось число платных паркингов. На новые режим работы перешли парковки на Ленина — Перекопская — Красина, на Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября и на отрезке улицы Максима Горького от Фабричной до Республики. Также стал платным простаивавший много лет подземный паркинг у Драмтеатра.

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