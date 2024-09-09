Скончался Заслуженный артист России Леонид Окунев, сыгравший роль в «Золотом теленке»

Леонид Окунев родился в Тюмени. Окончил Тюменский государственный институт культуры и искусств. С 1969 по 1971 год был артистом Челябинского областного драматического театра. До 1975 года Леонид Григорьевич трудился в Тюменском областном драматическом театре. В течение последующих лет выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драматическом театре, а также в камерном драматическом театре ЧИП «Империя».