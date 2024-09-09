Скончался Заслуженный артист России Леонид Окунев, сыгравший роль в «Золотом теленке»

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«Для всего коллектива театра „Ангажемент“ Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шёл только вперёд, вдохновлял коллектив, вёл за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас. Мы приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким Леонида Григорьевича», — сообщили в театре.
Леонид Окунев родился в Тюмени. Окончил Тюменский государственный институт культуры и искусств. С 1969 по 1971 год был артистом Челябинского областного драматического театра. До 1975 года Леонид Григорьевич трудился в Тюменском областном драматическом театре. В течение последующих лет выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драматическом театре, а также в камерном драматическом театре ЧИП «Империя».
В 1993 году Леонид Григорьевич вместе со своим другом Виктором Загоруйко основал Молодёжный театр «Ангажемент», с 2005 года занимал пост директора художественного руководителя.
Играл в таких фильмах и сериалах, как «Золотой теленок», «Апостол», «Угрюм-река», «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Герой нашего времени», «Человек войны» и т. д.
Дата, время и место прощания с Леонидом Окуневым будут объявлены позже.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени скончался известный анестезиолог- реаниматолог ОКБ №1, почетный врач РСФСР Анатолий Рудаков. Церемония прощания состоялась 7 сентября.