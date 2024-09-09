На Тюмень надвигаются грозы

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 9 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в утренние часы. Утром столбики термометров покажут +11…+16, к полудню воздух прогреется до +18, в вечерние часы температура воздуха составит +9…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:56, закат в 19:13, продолжительность дня 13 часов 17 минут.
В Тобольске 9 сентября ожидается преимущественно пасмурная погода, дожди в утренние часы. Утром температура воздуха составит +12…+14, днем потеплеет до +16, в вечерние часы термометры покажут +8…+10. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:04, продолжительность дня 13 часов 20 минут.
В Ишиме 9 сентября синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди утром. В дневные часы температура воздуха составит +14…+17, ночью ожидается похолодание до +6….+10. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42, закат в 18:56, продолжительность дня 13 часов 14 минут.