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В Тюмени 9 сентября потеплеет до +18

На Тюмень надвигаются грозы

9 сентября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 9 сентября потеплеет до +18

На юге Тюменской области в понедельник, 9 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем без осадков, грозы и дожди в ночные часы. Максимальная дневная температура воздуха составит +13…+18, в вечерние часы до +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

В Тюмени 9 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в утренние часы. Утром столбики термометров покажут +11…+16, к полудню воздух прогреется до +18, в вечерние часы температура воздуха составит +9…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:56, закат в 19:13, продолжительность дня 13 часов 17 минут.

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В Тобольске 9 сентября ожидается преимущественно пасмурная погода, дожди в утренние часы. Утром температура воздуха составит +12…+14, днем потеплеет до +16, в вечерние часы термометры покажут +8…+10. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:04, продолжительность дня 13 часов 20 минут.

В Ишиме 9 сентября синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди утром. В дневные часы температура воздуха составит +14…+17, ночью ожидается похолодание до +6….+10. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42, закат в 18:56, продолжительность дня 13 часов 14 минут.

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