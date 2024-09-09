На Тюмень надвигаются грозы

В Тюмени 9 сентября потеплеет до +18

На юге Тюменской области в понедельник, 9 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем без осадков, грозы и дожди в ночные часы. Максимальная дневная температура воздуха составит +13…+18, в вечерние часы до +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.