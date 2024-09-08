Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернутся холода

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, ниже +18…+20 в дневные часы столбики термометров в ближайшие три дня на юге области не опустятся. В понедельник ожидается переменная облачность, +18…+20 днем и до +7…+12 в вечерние часы. Ночью в отдельных районах ожидаются дожди и грозы.
Во вторник и среду, 10 и 11 сентября, на юге тюменского региона существенно погода не изменится, за исключением наступления холодных ночей. Если днем столбики термометров будут подниматься до +19…+20, то в ночные часы температура воздуха будет опускаться до +1…+6. Ожидаются туманы, ветер до 6 м/с.
В Тюмени, по заверениям метеорологов, теплая солнечная погода продержится в областной столице течение, минимум, семь дней: максимальная дневная температура воздуха составит +18…+20, в ночные часы ожидается до +6…+9. Осадки в эти дни маловероятны.
Согласно долгосрочным прогнозам, похолодание ожидается ближе к началу третьей декады сентября.