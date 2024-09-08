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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернутся холода

Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернутся холода

8 сентября 2024, 12:16
Фото: nashgorod.ru
Небесная канцелярия на предстоящей неделе будет радовать жителей Тюменской области солнечной и теплой погодой. В регионе наступило бабье лето.

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, ниже +18…+20 в дневные часы столбики термометров в ближайшие три дня на юге области не опустятся. В понедельник ожидается переменная облачность, +18…+20 днем и до +7…+12 в вечерние часы. Ночью в отдельных районах ожидаются дожди и грозы.

Фото: omsk-meteo.ru

Во вторник и среду, 10 и 11 сентября, на юге тюменского региона существенно погода не изменится, за исключением наступления холодных ночей. Если днем столбики термометров будут подниматься до +19…+20, то в ночные часы температура воздуха будет опускаться до +1…+6. Ожидаются туманы, ветер до 6 м/с.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени, по заверениям метеорологов, теплая солнечная погода продержится в областной столице течение, минимум, семь дней: максимальная дневная температура воздуха составит +18…+20, в ночные часы ожидается до +6…+9. Осадки в эти дни маловероятны.

Согласно долгосрочным прогнозам, похолодание ожидается ближе к началу третьей декады сентября.

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