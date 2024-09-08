Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернутся холода

Во вторник и среду, 10 и 11 сентября, на юге тюменского региона существенно погода не изменится, за исключением наступления холодных ночей. Если днем столбики термометров будут подниматься до +19…+20, то в ночные часы температура воздуха будет опускаться до +1…+6. Ожидаются туманы, ветер до 6 м/с.