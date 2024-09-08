Итоги недели: выборы, ликвидация стихийных рынков и суд над смотрящим Патрушонком

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Тюменской области 8 сентября проходят 40 муниципальных избирательных кампаний. Жители региона выбирают депутата думы Тобольска, депутатов городской думы Ялуторовска и думы Голышмановского городского округа, а также дум в 12 сельских поселениях Тюменского района.
Средняя явка на выборах в Тюменской области по данным на 14:00 составила 23,35%. По словам председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, высокую активность показывают жители Ямала, где на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы явка составила 28,78%.
«По выборам депутатов в Голышмановском городском округе цифры тоже достаточно хорошие — 29,39%. В Ялуторовске — 15,95%. В Тюменском муниципальном районе явка составляет 13,23%. В городе Тобольске явка — 22,5%. На дополнительных выборах депутатов представительных органов сельских поселений региона, где 25 избирательных кампаний — 40,51%», — сообщил Игорь Халин.
По его словам, выборы в регионе проходят спокойно, в рабочей обстановке. Избирательные участки в Тюменской области будут открыты до 20:00.
Глава администрации Тюмени поручил своим подчиненным перевести стихийную торговлю в цивилизованный формат.
«В августе мы проанализировали все проблемные моменты, о которых информировали жители города. Я солидарен с тюменцами: торговать с грязных машин или ящиков на обочине улиц недопустимо», — сообщил Максим Афанасьев.
По его словам, в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта, которая позволит изменить формы ярмарочной деятельности и систематизировать схему установки торговых точек «Продаем свое». Это позволит создать условия для расширения рынка реализации местной сельскохозяйственной продукции.
«Нам важно, чтобы реализация продукции овощеводам и садоводам-любителям со стороны сельхозпроизводителей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, селянам, гражданам старшей возрастной группы осуществлялась на достойном качественном уровне», — подчеркнул Афанасьев.
Стоит заметить, что уличных торговцев, продающих с машин и ящиков фрукты и овощи, в областной столице уже стало значительно меньше. Горожане в социальных сетях сообщают, что места, где ранее располагались стихийные рынки, сегодня пустуют.
Правительство Тюменской области одобрило заявку на приобретение для города 225 автобусов, включая автобусы большого класса и особо большого класса. При этом более сотни машин будут работать на газомоторном топливе, что позволит значительно обновить автобусный парк (средний возраст снизится до 3,6 года).
По словам мэра Тюмени Максима Афанасьева, также в сентябре в областной столице власти намерены увеличить на 49% заработную плату водителям общественного транспорта. Сегодня в среднем водители зарабатывают 54 тысячи рублей при норме, более 80 тысяч — при переработках.
«С 1 сентября мы намерены увеличить заработную плату водителей на 49% на норму времени, достигнув размера 85 тысяч рублей. Ежегодно она будет индексироваться. Кроме того, будем предоставлять иногородним сотрудникам ПАТП служебное муниципальное жилье. Предприятиям, где водители хотят пройти обучение и получить категорию D и DE, на эти цели будет выплачиваться субсидия из городского бюджета», — заявил Афанасьев.
На данный момент в ТПАТП № 1 зафиксирован дефицит сотрудников. Требуется около 400 человек, в том числе и водителей, и кондукторов. В целом в регионе открыты более 250 вакансий для водителей автобусов.
В Тюменской области в два раза увеличилось число мигрантов — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.
На миграционный учет было поставлено более 200 тысяч иностранцев, что на 11% больше, чем в 2022 году. Было выдано более 1,2 тысячи разрешений на временное проживание, что на 28,7% меньше, чем год назад.
По словам Датских, миграционные процессы оказали негативное влияние на криминогенную обстановку в тюменском регионе. Рост числа мигрантов привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7% (с 494 до 552). Из них больше половины, 51,1%, — преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 14% — кражи.
Стоит заметить, что в Тюменской области регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов. По итогам последнего, прошедшего на этой неделе, в областной столице силовики обнаружили два десятка нелегалов. 13 иностранцам грозит выдворение с территории РФ.
65-летнего Сергея Патрушева (уголовная кличка «Патрушонок», «Патруш») признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Создание и руководство преступным сообществом», «Вымогательство».
Установлено, что в течение 11 лет, с 2010 по 2021 годы, Сергей Патрушев занимал высшее положение (должность «положенца», «смотрящего») в тюменском криминальном мире. Он являлся генератором идей, руководителем преступной группы, казначеем и контролером по расходованию собранных незаконным путем денежных средств.
В 2020 году создал преступное сообщество, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 бандиды вымогали денежные средства у граждан, в том числе у женщин, предоставляющих секс-услуги за деньги и их покровителей. Все полученные финансовые средства бандиты направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. В целом жертвами бандитов стали 17 жителей Тюменской области.
Суд приговорил Сергея Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2-х миллионов рублей и ограничением свободы на 2 года.
За последнюю неделю в регионе было выявлено 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 27 жителей региона госпитализировали. Летальных случаев не зафиксировано.
В соседних Свердловской и Челябинской области ситуация с распространением COVID-19 складывается намного хуже — в Свердловской области за неделю коронавирусом заболели более 400 человек (один человек скончался), в Челябинской области — 277 (один человек скончался). В Югре COVID-19 выявили у 87 человек, в Курганской области — у 74, на Ямале — у 54 жителей автономного округа.
В целом по России за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заболели более 21 тысячи человек, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей.
По прогнозам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в середине-конце сентября. В тоже время в Роспотребнадзоре России отмечают, что в настоящее время основания для возникновений новой пандемии COVID-19 нет.
Драма развернулась в многоквартирном доме по улице Жуковского, 84, в Тюмени. Управляющая компания закрыла все продухи в подвале многоэтажки, замуровав находящихся там кошек и не оставив им ни единого шанса на спасение.
Жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой открыть подвал. Но получали отказ — в управляющей компании поясняли, что продухи закрыты, согласно действующему законодательству. А находящиеся там кошки разрушают теплоизоляцию, вследствие чего ее приходится ежегодно ремонтировать.
Вняли просьбам жителей дома в УК только на пятый день, но было уже поздно — все животные погибли. В настоящее время в произошедшей трагедии разбираются представители правоохранительных органов. Ведется проверка по факту жестокого обращения с животными