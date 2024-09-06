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Updated Сегодня, 06:06

В Тюмени скончался анестезиолог Анатолий Рудаков

В Тюмени скончался заслуженный и почетный врач

6 сентября 2024, 04:47
Фото: Департамент здравоохранения региона

В Тюмени скончался анестезиолог Анатолий Рудаков

Выдающийся анестезиолог- реаниматолог Анатолий Рудаков ушел из жизни в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Рудаков руководил отделом анестезиологии и реанимации в Областной клинической больнице №1.

«С помощью доктора аналогичные службы открыли в северных городах: Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске, Надыме, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Салехарде и Мегионе», — отметили в депздраве.

За профессионализм и преданность своей сфере был награжден орденом «Знак почета». Он являлся заслуженным врачом РСФСР и почетным сотрудником здравоохранения Тюменской области.

Простятся с врачом 7 сентября.

Ранее «Наш город» писал, что власти Тюменской области выделят более 733 миллионов рублей на повышение зарплат работникам культуры. Этого требуют указы президента страны.

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