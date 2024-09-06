В Тюмени скончался заслуженный и почетный врач

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Published Сегодня, 04:47
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Рудаков руководил отделом анестезиологии и реанимации в Областной клинической больнице №1.
«С помощью доктора аналогичные службы открыли в северных городах: Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске, Надыме, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Салехарде и Мегионе», — отметили в депздраве.
За профессионализм и преданность своей сфере был награжден орденом «Знак почета». Он являлся заслуженным врачом РСФСР и почетным сотрудником здравоохранения Тюменской области.
Простятся с врачом 7 сентября.
Ранее «Наш город» писал, что власти Тюменской области выделят более 733 миллионов рублей на повышение зарплат работникам культуры. Этого требуют указы президента страны.