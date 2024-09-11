Алкогольный завод «Бенат» в Тюменской области выставят на продажу

Posted 11 сентября, 07:00
Published 11 сентября, 07:00
Modified 11 сентября, 07:02
Updated 11 сентября, 07:02
«Включить АО „Бенат“, г. Тюмень в перечень обществ акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2024 году. Количество акций — 462 500 шт. / 50,15%», — указано проекте постановления регионального департамента имущественных отношений, опубликованном на сайте правительства Тюменской области.
Информации о том, по какой стоимости будут проданы акции «Бената» пока нет.
Завод «Бенат» работает на территории Тюменской области почти 30 лет — с 23 сентября 1994 года. Основным видом деятельности является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором предприятия является Роман Никонов.
Согласно открытым данным, по итогам 2023 года общество нарастило выручку на 7% — до 663,7 миллиона рублей. Чистая прибыль «Бената» увеличилась на 167% — до2,1 миллиона рублей.
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