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Posted 11 сентября, 07:00

Published 11 сентября, 07:00

Modified 11 сентября, 07:02

Updated 11 сентября, 07:02

Тюменские власти хотят продать алкогольный завод «Бенат»

Алкогольный завод «Бенат» в Тюменской области выставят на продажу

11 сентября 2024, 07:00
Фото: 1MI

Тюменские власти хотят продать алкогольный завод «Бенат»

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Акции
Власти Тюменской области намерены продать завод «Бенат», специализирующийся на производстве алкогольной продукции. Акции предприятия планируют включить в программу приватизации госимущества на 2024 год.
«Включить АО „Бенат“, г. Тюмень в перечень обществ акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2024 году. Количество акций — 462 500 шт. / 50,15%», — указано проекте постановления регионального департамента имущественных отношений, опубликованном на сайте правительства Тюменской области.

Информации о том, по какой стоимости будут проданы акции «Бената» пока нет.

Завод «Бенат» работает на территории Тюменской области почти 30 лет — с 23 сентября 1994 года. Основным видом деятельности является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором предприятия является Роман Никонов.

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Согласно открытым данным, по итогам 2023 года общество нарастило выручку на 7% — до 663,7 миллиона рублей. Чистая прибыль «Бената» увеличилась на 167% — до2,1 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торгах за 292,3 миллиона рублей продали имущество завода-банкрота «Антипинский НПЗ». Начальная стоимость лота составляла более 3 миллирадов рублей. С огромной скидкой имуществе АНПЗ выкупила компания из Москвы «РИ-ИНВЕСТ»

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