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В Тюменской области выросла заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области выросла заболеваемость коронавирусом

10 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
По информации сайта объясняем.рф, в Тюменской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Известно, что госпитализировано 34 человека.

В нашем регионе за минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 5 процентов. Со 2 по 8 сентября было госпитализировано 34 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте объясняем.рф.

— В Тюменской области за неделю выявили 194 заболевших коронавирусом, на прошлой неделе — 184. Выздоровело 183 человека. Госпитализировано 34 человека, — указано в посте.

Напомним, в соседних Свердловской и Челябинской областях ситуация с распространением COVID-19 складывается намного хуже — в Свердловской области за неделю коронавирусом заболели более 400 человек (один человек скончался), в Челябинской области — 277 (один человек скончался).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появились шесть малышей с генетической аномалией — с лишними пальцами на руках и ногах.

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