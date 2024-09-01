У тюменцев родились дети с лишними пальцами на руках и ногах

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
По словам медиков, полидактилия может быть симптомом какого-то генетического синдрома или возникать как в результате мутаций в каких-либо генах, быть последствием вредного фактора во время беременности, пишет 72.RU.
Полидактилию лечат хирургическим путем. В Тюменской области такие операции проводят в МЧС «Нефтяник».
Ранее «Наш Город» писал, что врачи медучреждения успешно провели ряд операция малышу с полидактилией и синдактилией (сросшиеся пальцы). Первая операция состоялась, когда ему исполнился 1 месяц, вторая — через год.