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Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Тюменской области родились дети с редкой генетической аномалией

У тюменцев родились дети с лишними пальцами на руках и ногах

1 сентября 2024, 03:51
Фото: 1MI

В Тюменской области родились дети с редкой генетической аномалией

В Тюменской области за первое полугодие этого года на свет появились шесть малышей с редкой генетической аномалией — полидактилией. У младенцев на руках и ногах было более 10 пальцев.
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Дети

По словам медиков, полидактилия может быть симптомом какого-то генетического синдрома или возникать как в результате мутаций в каких-либо генах, быть последствием вредного фактора во время беременности, пишет 72.RU.

Полидактилию лечат хирургическим путем. В Тюменской области такие операции проводят в МЧС «Нефтяник».

Ранее «Наш Город» писал, что врачи медучреждения успешно провели ряд операция малышу с полидактилией и синдактилией (сросшиеся пальцы). Первая операция состоялась, когда ему исполнился 1 месяц, вторая — через год.

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