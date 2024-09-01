Врачи выявили у нескольких тысяч тюменцев предраковое состояние

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, скрининг онкологических заболеваний представляет собой набор специализированных тестов, целью которых является выявление злокачественных новообразований у людей, не имеющих явных симптомов или жалоб на здоровье. Благодаря чему удается диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях.
В первом полугодии 2024 года прохождение онкологических скринингов позволило выявить и более 7 тысяч предраковых состояний, что позволило предотвратить переход болезни в более агрессивную форму.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появились шесть малышей с генетической аномалией — с лишними пальцами на руках и ногах.