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В Тюменской области выявили более 1 тысячи случаев рака за 6 месяцев 2024 года

Врачи выявили у нескольких тысяч тюменцев предраковое состояние

1 сентября 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюменской области выявили более 1 тысячи случаев рака за 6 месяцев 2024 года

Около 1 тысячи случаев онкологических заболеваний выявили у жителей Тюменской области медики за первое полугодие 2024 года благодаря скринингу.

Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, скрининг онкологических заболеваний представляет собой набор специализированных тестов, целью которых является выявление злокачественных новообразований у людей, не имеющих явных симптомов или жалоб на здоровье. Благодаря чему удается диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях.

В первом полугодии 2024 года прохождение онкологических скринингов позволило выявить и более 7 тысяч предраковых состояний, что позволило предотвратить переход болезни в более агрессивную форму.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появились шесть малышей с генетической аномалией — с лишними пальцами на руках и ногах.

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