Где выгоднее купить цветы в Тюмени к 1 сентября?

В этом году также как и несколькими годами ранее в состав наиболее популярных войдут букеты из гладиолусов, гортензий, хризантем, гербер, астр, а также роз. Правда, сегодняшние цветочные композиции существенно отличаются от тех, что были у детей 90-х — 2000-х годов. Если тогда преимущественно учителям дарили монобукеты, то сегодня — это букеты-микс, в состав которых входят 3-5 видов цветов. Стоимость их не низкая — в среднем за такой букет придется заплатить от 1700 до 2800 рублей.