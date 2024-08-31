Где выгоднее купить цветы в Тюмени к 1 сентября?

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В этом году также как и несколькими годами ранее в состав наиболее популярных войдут букеты из гладиолусов, гортензий, хризантем, гербер, астр, а также роз. Правда, сегодняшние цветочные композиции существенно отличаются от тех, что были у детей 90-х — 2000-х годов. Если тогда преимущественно учителям дарили монобукеты, то сегодня — это букеты-микс, в состав которых входят 3-5 видов цветов. Стоимость их не низкая — в среднем за такой букет придется заплатить от 1700 до 2800 рублей.
Также популярны у родителей школьников и букеты с подсолнухом — средняя цена около 2 тысяч рублей.
Более бюджетный вариант — покупка цветов поштучно и самостоятельное оформление в букет. К примеру, 1 роза стоит от 110 до 210 рублей, гербера — 110 рублей, хризантема — от 200 до 280 рублей, веточка гладиулоса — 100-125 рублей.
Еще один бюджетный вариант — купить дачные цветы у бабушек. К празднику 1 сентября садоводы традиционно выращивают гладиолусы, астры, хризантемы. В среднем букет из этих цветов стоит в пределах 250-300 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в первый класс пойдут более 20 тысяч юных жителей региона. Годом ранее в школу пошли в два раза меньше ребят.