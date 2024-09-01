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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В 2025 году тарифы на электроэнергию в Тюменской области могут вырасти на 6%

Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%

1 сентября 2024, 04:25
Фото: 1MI

В 2025 году тарифы на электроэнергию в Тюменской области могут вырасти на 6%

Предложения об установлении предельного уровня тарифов на электрическую энергию отпускаемую населению на 2025 год подготовила Региональная энергетическая комиссия.

Согласно документу, планируемый рост тарифов для населения Тюменской области с 1 июля 2025 года в одноставочном выражении составит в минимальном варианте 5,9% и в максимальном варианте 6% — 3,97 рубля за киловатт-час или 3,98 рубля за киловатт-час. В период с 31 декабря 2024 года по 1 июля 2025 года стоимость киловатт-часа будет составлять 3,75 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июле этого года были увеличены тарифы на коммунальные услуги. В среднем рост составил 9,6%. Крайний раз повышение коммунальных тарифов составлялось в декабре 2022 года.

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