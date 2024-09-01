Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%

Согласно документу, планируемый рост тарифов для населения Тюменской области с 1 июля 2025 года в одноставочном выражении составит в минимальном варианте 5,9% и в максимальном варианте 6% — 3,97 рубля за киловатт-час или 3,98 рубля за киловатт-час. В период с 31 декабря 2024 года по 1 июля 2025 года стоимость киловатт-часа будет составлять 3,75 рубля.