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Updated Сегодня, 11:34

В Тюменской области размер средней зарплаты достиг 83,5 тысячи рублей

Опять разбогатели? Росстат сообщил, что в Тюменской области выросли зарплаты

31 августа 2024, 11:32
Фото: 1MI

В Тюменской области размер средней зарплаты достиг 83,5 тысячи рублей

В Тюменской области за год размер средней заработной платы увеличился на 11,9% и составил 83,5 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее размер среднего заработка в регионе был не выше 73,2 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат.

По данным специалистов, по уровню заработной платы Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Лидирующие позиции занимают Ямал и Югра — в среднем жите автономных округов зарабатывают в месяц 161,5 тысяч и 131,5 тысяч рублей соответственно.

В Свердловской области размер среднего заработка составляет 80,2 тысячи рублей, в Челябинской — 73,1 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Курганской области — 64,4 тысячи рублей.

В целом по России размер среднего заработка составляет 89,1 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия с заработной платой до полутора миллионов рублей. Такой заработок обещают менеджерам по продаже недвижимости.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Росстат#Средняя зарплата
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