Опять разбогатели? Росстат сообщил, что в Тюменской области выросли зарплаты

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По данным специалистов, по уровню заработной платы Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Лидирующие позиции занимают Ямал и Югра — в среднем жите автономных округов зарабатывают в месяц 161,5 тысяч и 131,5 тысяч рублей соответственно.
В Свердловской области размер среднего заработка составляет 80,2 тысячи рублей, в Челябинской — 73,1 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Курганской области — 64,4 тысячи рублей.
В целом по России размер среднего заработка составляет 89,1 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия с заработной платой до полутора миллионов рублей. Такой заработок обещают менеджерам по продаже недвижимости.