Опять разбогатели? Росстат сообщил, что в Тюменской области выросли зарплаты

В Тюменской области размер средней зарплаты достиг 83,5 тысячи рублей

В Тюменской области за год размер средней заработной платы увеличился на 11,9% и составил 83,5 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее размер среднего заработка в регионе был не выше 73,2 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат.